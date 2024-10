cosanpa investe em novas tecnologias para aprimorar tratamento de água

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está implantando novos equipamentos para ampliar o potencial de tratamento da água distribuída aos usuários, a partir de fontes subterrâneas de captação. Os novos dispositivos vão funcionar de forma automatizada para aprimorar os parâmetros de cloro e ferro na água, conforme as diretrizes nacionais no campo de saneamento no país.

Estão programadas as instalações de 120 novos equipamentos em sistemas de abastecimento que atendem mais de um milhão de consumidores da Companhia na Região Metropolitana de Belém, e em mais 41 municípios.

VEJA MAIS

Além de garantir o atendimento à legislação, a instalação dos equipamentos torna a operação mais segura e eficiente. “Estes novos sistemas asseguram a aplicação contínua das soluções necessárias para atender os parâmetros de qualidade relacionados à cloração e teor de ferro, minimizando os riscos operacionais e conferindo maior sustentabilidade ao processo de tratamento de água”, explicou a gerente de Produção da Cosanpa, Letícia Santos.

O presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior, ressalta que a modernização dos processos de operação e tratamento da água integra os planos de fortalecimento dos serviços ofertados pela Companhia. “A captação e distribuição de água subterrânea é uma realidade em praticamente todos os 52 municípios atendidos pela Cosanpa. Então, esse tipo de investimento é fundamental para levarmos mais qualidade à população, a partir de um serviço automatizado que otimiza a mão-de-obra operacional”,