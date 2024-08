Programa que oferta desconto na conta de água realiza novos cadastros em Belém e no interior do Pará

Moradores de Belém, Conceição do Araguaia e Capanema, no interior do Estado, receberão, entre os próximos dias 9 de agosto e 1º de setembro, ações de cadastramento de novos beneficiários para o programa “Água Pará”. A ação é realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), com o objetivo de incluir mais famílias no programa que concede desconto na conta de água a famílias de baixa renda.

A primeira caravana será na capital paraense, nos dias 9 e 10 de agosto no bairro do Guamá. Em seguida, ainda em Belém, o cadastramento contemplará moradores do residencial Carmelândia, na rodovia Augusto Montenegro. Na segunda quinzena de agosto, a caravana do "Água Pará" seguirá para Conceição do Araguaia, entre os dias 21 e 25 de agosto. E, em Capanema, a ação será realizada de 29 de agosto a 1 de setembro, na praça Moura Carvalho.

Benefício

Com mais de 6 mil cadastros realizados neste ano, o programa “Água Pará” garante aos beneficiários o pagamento de uma parte da conta de água. O valor custeado é referente ao consumo de até 20 mil litros, e o restante é pago pelo cliente.

Cadastro

Para se cadastrar no "Água Pará" é necessário ser cliente da Cosanpa e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) como baixa renda, com o mesmo CPF da conta de água. Também é necessário apresentar documentos pessoais, conta de consumo de água, comprovante de residência, cartão do Programa Bolsa Família ou resumo do CadÚnico.

Calendário das caravanas

Belém (Guamá)

Datas: 9 de agosto (das 08h às 12h e das 14h às 17h) e 10 de agosto (das 08h às 12h)

Local: Instituto Marias e Marias, na rua dos Mundurucus, nº 4975.

Belém (Residencial Carmelândia)

Data: 17 de agosto (das 8h às 12h)

Local: Associação dos Moradores do Carmelândia, na rua Chico Mendes, nº 1.157.

Conceição do Araguaia

Data: 21 a 25 de agosto (das 08h às 12h e das 14h às 17h)

Local: Escritório da Cosanpa, na avenida Governador Magalhães Barata, nº 2.000, bairro Centro

Capanema

Período: 29 de agosto a 01 de setembro (das 08h às 12h e das 14h às 17h)

Local: Praça Moura Carvalho