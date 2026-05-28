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Semana do Meio Ambiente 2026 promove conscientização, sustentabilidade e cuidado animal em Castanhal

A abertura da programação acontece no sábado, 30 de maio, na Praça do Estrela, a partir das 10h, com uma feira de adoção animal e serviços gratuitos voltados ao bem-estar dos pets

Patrícia Baía
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A programação contará com ações educativas, esportivas, ambientais e de conscientização voltadas à preservação ambiental e à qualidade de vida da população. (Rede social)

 

Com o tema “Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas”, a Prefeitura de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realiza entre os dias 30 de maio e 3 de junho a Semana do Meio Ambiente 2026. A programação contará com ações educativas, esportivas, ambientais e de conscientização voltadas à preservação ambiental e à qualidade de vida da população.

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A abertura da programação acontece no sábado, 30 de maio, na Praça do Estrela, a partir das 10h, com uma feira de adoção animal e serviços gratuitos voltados ao bem-estar dos pets. A ação contará com consulta veterinária, vermifugação e vacinação antirrábica.

Para participar, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O momento também busca conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável e dos cuidados com os animais.

Outro destaque da programação será a troca de garrafas PET por mudas ornamentais. A iniciativa incentiva a reciclagem e promove atitudes sustentáveis no cotidiano da população. Serão trocadas uma muda por três garrafas PET de dois litros ou cinco garrafas PET de um litro.

No domingo, 31 de maio, será realizado o Circuito Bike Ecológico e um aulão de ginástica. A concentração acontece às 7h da manhã, com saída da Praça do Cristo em direção a agrovila São Raimundo e chegada na Praça do Estrela. Ao final do percurso, haverá sorteio de uma bicicleta e diversos brindes.

As inscrições para participar do circuito seguem abertas até o dia 29 de maio e devem ser realizadas mediante a entrega de 1kg de ração para cães ou gatos na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, das 8h às 14h. O link de inscrição também está disponível no Instagram da @Semmacastanhal.

A programação continua na segunda-feira, 1º de junho, com a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente, no auditório da SECULT. O espaço receberá palestras e rodas de conversa sobre políticas públicas ambientais, sustentabilidade, licenciamento ambiental e preservação da chamada “Casa Comum”.

Já no dia 2 de junho, haverá doação de madeira para famílias do CadÚnico que já possuem processo formalizado junto à SEMMA, além de ação de plantio no Conjunto Marechal, no bairro Ianetama.

Encerrando a programação, no dia 3 de junho, será realizada a 7ª Feira Ecocult no Parque Ambiental de Castanhal. O evento reunirá atividades culturais, sustentabilidade e educação ambiental, fortalecendo o debate sobre preservação e responsabilidade coletiva com o meio ambiente.

 

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