Cinema e Meio ambiente

Em um período de muitos debates, reflexões e ações vinculadas ao grande momento histórico da realização da COP 30 em Belém, é oportuno destacar a colaboração de diversos cineastas que, há muitos anos, procuram contribuir com este tema extremamente relevante. O cinema sempre contou com artistas atentos às questões climáticas, e entendo que é necessário assistir — ou rever — obras que merecem atenção e fomentam debates capazes de gerar ações expressivas sobre o meio ambiente mundial.

Vale destacar de modo expressivo a importância de conhecer os filmes realizados nos países amazônicos para ampliar conhecimentos e reflexões sobre a forma como as questões referentes ao meio ambiente têm impactado essa região. É essencial conhecer as produções cinematográficas de todos os estados da Amazônia brasileira, como, por exemplo, Pará e Amazonas, que têm contribuído de maneira intensa para a formação de espectadores mais conscientes sobre o meio ambiente.

Os filmes indicados estão disponíveis em diversas plataformas de streaming e também em DVD:

Trilogia Qatsi de Godfrey Reggio: Koyaanisqatsi: Uma Vida Fora de Equilíbrio, Powaqqatsi - A Vida em Transformação, Naqoyqatsi - A Guerra como Forma de Vida: ensaios poéticos visuais e musicais (trilha sonora de Philip Glass) sobre o desequilíbrio entre a natureza e a vida tecnológica moderna.

WALL-E de Andrew Stanton: alerta sobre o descarte exagerado e o consumo irresponsável.

Uma Verdade Inconveniente de Davis Guggenheim: apresenta dados graves sobre o aquecimento global e seus efeitos.

A Lei da Água de André D’Elia: documentário que discute o Código Florestal e seus impactos ambientais.

Lixo Extraordinário de Lucy Walker: apresentação do lixo em arte por meio do trabalho do artista Vik Muniz com catadores de lixo no Rio de Janeiro.

Xingu de Cao Hamburger: a saga dos irmãos Villas-Bôas na criação do Parque Nacional do Xingu em um marco na luta pela preservação da cultura indígena.

Home de Yann Arthus-Bertrand: poema visual sobre a Terra e os impactos humanos no planeta.

Nostalgia da Luz (foto) de Patrício Guzmán: documentário que relaciona o deserto do Atacama com a busca da memória e do equilíbrio cósmico.

A Última Floresta de Luiz Bolognesi: documentário sobre o povo Yanomami e sua resistência frente à destruição da floresta.

Iracema – Uma Transa Amazônica de Jorge Bodanzky e Orlando Senna: um dos maiores filmes do cinema brasileiro que, entre diversos temas, denuncia a exploração da Amazônia.

O Abraço da Serpente de Ciro Guerra: filme poético sobre relação entre homem, natureza e espiritualidade na Amazônia colombiana.

Nakadai

Tatsuya Nakadai, ator japonês conhecido por Ran de Akira Kurosawa, e por outros grandes clássicos do cinema, faleceu aos 92 anos. Ele trabalhou em diversos filmes expressivos, sempre com uma atuação marcante e intensa. Em Ran, de Kurosawa, como protagonista, apresentou uma das maiores interpretações da história do cinema. Nakadai atuou em mais de 100 filmes ao longo de uma carreira que se estendeu por sete décadas. Vale conhecer sua obra e sempre evidenciar seu legado artístico no cinema e no teatro. Obrigado, Tatsuya Nakadai!

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), realizará no próximo dia 26 de novembro, às 18h30, uma nova edição de sua Roda de Cinema, desta vez dedicada a obra do cineasta Kleber Mendonça Filho, um dos mais importantes cineastas brasileiros contemporâneos. O encontro será realizado na Casa das Artes com minha apresentação e coordenação e a atividade contará com uma exposição contextualizada da filmografia do diretor. Após a apresentação, será realizado um debate aberto sobre o longa O Agente Secreto, seu filme mais recente. Assista ao novo filme de Kleber Mendonça Filho. É um dos melhores filmes do ano!

COP 30

Na segunda-feira, dia 10 de novembro, o Observatório do Clima promoveu a abertura oficial da programação da Estação Central da COP, que seguirá até o dia 21 de novembro. O evento contará com apresentações culturais no Teatro Waldemar Henrique e no Instituto de Ciências da Arte (ICA) da UFPA. Prestigie a programação especial em diversos espaços culturais durante a realização da COP 30 em Belém.