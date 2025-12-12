Academia Paraense de Cinema Marco Antonio Moreira 12.12.25 17h06 "Em Busca do Ouro", de 1925 (Divulgação) No dia 18 de dezembro de 2025, às 19h, em sessão especial no Cine Líbero Luxardo, será lançada oficialmente a Academia Paraense de Cinema, iniciativa dedicada à valorização, preservação e fortalecimento do cinema produzido no Pará. A Academia foi criada por mim em parceria com a amiga, mestre e crítica de cinema, com o objetivo de contribuir para o pensamento e a difusão da cultura cinematográfica no estado. A Academia nasce com a proposta de consolidar e ampliar a visibilidade da rica história e da produção contemporânea do cinema paraense, além de promover estudos, pesquisas e ações que estimulem o desenvolvimento do audiovisual na Amazônia. Entre suas finalidades estão a valorização de cineastas, técnicos, pesquisadores, críticos e produtores locais, fortalecendo o protagonismo do Pará no cenário cinematográfico brasileiro. Entre as diretrizes da Academia destacam-se: a preservação da memória do cinema paraense; o apoio a projetos de restauração de filmes e acervos históricos; a criação de prêmios e selos de reconhecimento artístico e técnico; a ampliação do acesso do público ao cinema paraense por meio de mostras itinerantes, sessões especiais e ações formativas; o fortalecimento do debate crítico e acadêmico sobre o audiovisual amazônico. Como forma de homenagear a trajetória da cinefilia no estado, o crítico e pesquisador Pedro Veriano será o patrono da Academia, reconhecimento por sua contribuição fundamental à formação de gerações de espectadores e estudiosos do cinema no Pará. Na programação de lançamento, apresentarei, ao lado de Luzia Álvares, as propostas e diretrizes da Academia. Em seguida, haverá a exibição de um curta-metragem dirigido por Pedro Veriano e do clássico “Em Busca do Ouro”, de Charles Chaplin, em comemoração aos 100 anos de seu lançamento, reforçando o vínculo da Academia tanto com a história universal do cinema quanto com a formação cineclubista do público. Godard e Allen Jean-Luc Godard e Woody Allen são dois grandes artistas que construíram carreiras extraordinárias no cinema, cada um com um legado estético e temático muito particular. Godard, que infelizmente faleceu em 2022, completaria 95 anos em 3 de dezembro de 2025. A melhor forma de celebrar sua trajetória é revisitar filmes como “Week End” (1967) e “Salve-se Quem Puder (A Vida)” (1980). O mesmo vale para Woody Allen, que completou 90 anos em 30 de novembro deste ano. Com uma longa e prolífica carreira, Allen segue ativo, com diversos roteiros escritos e novas produções em andamento. Para celebrar seu aniversário de 90 anos, sugiro escolher um filme marcante de cada década de sua atuação como roteirista e cineasta, começando por “Annie Hall” (1977), “A Rosa Púrpura do Cairo” (1985), “Neblinas e Sombras” (1991), “Ponto Final” (2005), “Meia-Noite em Paris” (2011) e “Golpe de Sorte em Paris (2023). Parabéns aos mestres Godard e Allen! O Agente Secreto O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, continua sua trajetória de indicações e premiações em festivais, o que pode fortalecer sua candidatura ao Oscar, o maior prêmio do cinema americano. A obra recebeu três indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator (Wagner Moura). Espero que O Agente Secreto seja visto por muitos espectadores, pois é um filme expressivo e relevante. Trata-se de um dos melhores filmes de 2025. A Roda de Cinema do CEC recentemente destacou o filme, o que gerou muitas reflexões interessantes entre os participantes. ACCPA A Associação Paraense de Críticos de Cinema (ACCPA) promoverá sua tradicional lista de melhores do cinema, considerando os filmes exibidos em Belém tanto nos cinemas quanto nas plataformas de streaming. A publicação da lista geral dos melhores do ano será divulgada no final de dezembro. Filmes como O Agente Secreto e Uma Batalha Após a Outra devem figurar entre os destaques da ACCPA que realiza a eleição dos melhores do cinema em Belém desde 1963. Chaplin Celebrar a obra de Charles Chaplin é sempre uma satisfação cinéfila. Por isso, o melhor programa de cinema da semana é assistir — ou rever — o clássico Em Busca do Ouro (1925) (foto), exibido em sessões especiais pelos 100 anos de lançamento do filme em uma cópia digital em 4k. Esta obra-prima reúne todas as qualidades de Chaplin como diretor, ator e roteirista. Em Busca do Ouro era o próprio filme favorito de Chaplin e continua sendo uma referência incontornável na história do cinema. Em exibição no cine Líbero Luxardo. Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia O 2º Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia (FERA) foi realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS) entre os dias 12 e 14 de dezembro, com uma excelente programação que incluiu exibições de filmes e mesas de debate entre profissionais. Dicas da semana Em Busca do Ouro de Charles Chaplin (exibição comemorativa dos 100 anos do filme em cópia digital em 4k), O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho e Foi apenas um acidente de Jafar Panahi (Cine Líbero Luxardo). A Conversação de Francis Coppola. Com Gene Hackman, John Cazale (Cineclube SINDMPEPA. Terça-feira, dia 16/12. Horário: 19h. Entrada gratuita). 