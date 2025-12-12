No dia 18 de dezembro de 2025, às 19h, em sessão especial no Cine Líbero Luxardo, será lançada oficialmente a Academia Paraense de Cinema, iniciativa dedicada à valorização, preservação e fortalecimento do cinema produzido no Pará. A Academia foi criada por mim em parceria com a amiga, mestre e crítica de cinema, com o objetivo de contribuir para o pensamento e a difusão da cultura cinematográfica no estado.

A Academia nasce com a proposta de consolidar e ampliar a visibilidade da rica história e da produção contemporânea do cinema paraense, além de promover estudos, pesquisas e ações que estimulem o desenvolvimento do audiovisual na Amazônia. Entre suas finalidades estão a valorização de cineastas, técnicos, pesquisadores, críticos e produtores locais, fortalecendo o protagonismo do Pará no cenário cinematográfico brasileiro.

Entre as diretrizes da Academia destacam-se: a preservação da memória do cinema paraense; o apoio a projetos de restauração de filmes e acervos históricos; a criação de prêmios e selos de reconhecimento artístico e técnico; a ampliação do acesso do público ao cinema paraense por meio de mostras itinerantes, sessões especiais e ações formativas; o fortalecimento do debate crítico e acadêmico sobre o audiovisual amazônico.

Como forma de homenagear a trajetória da cinefilia no estado, o crítico e pesquisador Pedro Veriano será o patrono da Academia, reconhecimento por sua contribuição fundamental à formação de gerações de espectadores e estudiosos do cinema no Pará.

Na programação de lançamento, apresentarei, ao lado de Luzia Álvares, as propostas e diretrizes da Academia. Em seguida, haverá a exibição de um curta-metragem dirigido por Pedro Veriano e do clássico “Em Busca do Ouro”, de Charles Chaplin, em comemoração aos 100 anos de seu lançamento, reforçando o vínculo da Academia tanto com a história universal do cinema quanto com a formação cineclubista do público.

Godard e Allen

Jean-Luc Godard e Woody Allen são dois grandes artistas que construíram carreiras extraordinárias no cinema, cada um com um legado estético e temático muito particular. Godard, que infelizmente faleceu em 2022, completaria 95 anos em 3 de dezembro de 2025. A melhor forma de celebrar sua trajetória é revisitar filmes como “Week End” (1967) e “Salve-se Quem Puder (A Vida)” (1980).

O mesmo vale para Woody Allen, que completou 90 anos em 30 de novembro deste ano. Com uma longa e prolífica carreira, Allen segue ativo, com diversos roteiros escritos e novas produções em andamento. Para celebrar seu aniversário de 90 anos, sugiro escolher um filme marcante de cada década de sua atuação como roteirista e cineasta, começando por “Annie Hall” (1977), “A Rosa Púrpura do Cairo” (1985), “Neblinas e Sombras” (1991), “Ponto Final” (2005), “Meia-Noite em Paris” (2011) e “Golpe de Sorte em Paris (2023). Parabéns aos mestres Godard e Allen!

O Agente Secreto

O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, continua sua trajetória de indicações e premiações em festivais, o que pode fortalecer sua candidatura ao Oscar, o maior prêmio do cinema americano. A obra recebeu três indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator (Wagner Moura). Espero que O Agente Secreto seja visto por muitos espectadores, pois é um filme expressivo e relevante. Trata-se de um dos melhores filmes de 2025. A Roda de Cinema do CEC recentemente destacou o filme, o que gerou muitas reflexões interessantes entre os participantes.

ACCPA

A Associação Paraense de Críticos de Cinema (ACCPA) promoverá sua tradicional lista de melhores do cinema, considerando os filmes exibidos em Belém tanto nos cinemas quanto nas plataformas de streaming. A publicação da lista geral dos melhores do ano será divulgada no final de dezembro. Filmes como O Agente Secreto e Uma Batalha Após a Outra devem figurar entre os destaques da ACCPA que realiza a eleição dos melhores do cinema em Belém desde 1963.

Chaplin

Celebrar a obra de Charles Chaplin é sempre uma satisfação cinéfila. Por isso, o melhor programa de cinema da semana é assistir — ou rever — o clássico Em Busca do Ouro (1925) (foto), exibido em sessões especiais pelos 100 anos de lançamento do filme em uma cópia digital em 4k. Esta obra-prima reúne todas as qualidades de Chaplin como diretor, ator e roteirista. Em Busca do Ouro era o próprio filme favorito de Chaplin e continua sendo uma referência incontornável na história do cinema. Em exibição no cine Líbero Luxardo.

Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia

O 2º Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia (FERA) foi realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS) entre os dias 12 e 14 de dezembro, com uma excelente programação que incluiu exibições de filmes e mesas de debate entre profissionais.

Dicas da semana

Em Busca do Ouro de Charles Chaplin (exibição comemorativa dos 100 anos do filme em cópia digital em 4k), O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho e Foi apenas um acidente de Jafar Panahi (Cine Líbero Luxardo).

A Conversação de Francis Coppola. Com Gene Hackman, John Cazale (Cineclube SINDMPEPA. Terça-feira, dia 16/12. Horário: 19h. Entrada gratuita).