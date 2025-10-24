Mostra Itinerante A Cinemateca é Brasileira chega em Belém

O Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS-PA) exibirá até dia 31 de outubro, a mostra Resistências Cinematográficas, projeto itinerante da Cinemateca Brasileira. A programação reúne 20 filmes, sendo 13 longas e 7 curtas-metragens, que abordam temas relacionados à repressão e resistência política no Brasil, notadamente durante o período da ditadura militar. A mostra combina obras de ficção e documentários, evidenciando o papel do cinema como instrumento de memória e reflexão social.

Na edição de 2023, realizada no MIS-PA, a mostra percorreu diversas regiões do país, apresentando produções que retratavam momentos históricos e estéticos dos 120 anos do cinema brasileiro. Nesta nova etapa, a curadoria amplia o foco para o cinema nacional voltado aos processos democráticos e à resistência a retrocessos autoritários.

A abertura do evento ocorreu no dia 23 de outubro, às 18h30, com uma mesa de debate sobre o tema central da mostra. A mostra integra o Projeto Viva Cinemateca, iniciativa da Cinemateca Brasileira voltada à preservação, restauro e modernização de acervos cinematográficos. O projeto conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Shell Brasil.

Diversos clássicos do cinema brasileiro compõem a programação como Eles Não Usam Black-Tie (foto) de Leon Hirszman, O Caso dos Irmãos Naves de Luiz Sérgio Person, O Que É Isso Companheiro? de Bruno Barreto, Cabra Marcado para Morrer de Eduardo Coutinho, A Opinião Pública de Arnaldo Jabor, Pra Frente Brasil de Roberto Farias, Terra em Transe de Glauber Rocha e Os Fuzis de Ruy Guerra. As exibições ocorrerão no Auditório Eneida de Moraes, no Centro Cultural Palacete Faciola (av. Nazaré), com entrada gratuita.

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) realizará uma edição da Roda de Cinema com o tema “Cinema e Meio Ambiente”. O encontro acontecerá no dia 5 de novembro, às 18h30, na Casa das Artes, com entrada gratuita e emissão de certificado de participação. A sessão contará com apresentação e debate conduzidos pelo professor e pesquisador Marco Antonio Moreira (UFPA), que abordará as representações do meio ambiente na história do cinema mundial, desde a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière, passando por produções que marcaram o olhar ecológico e estético do cinema ao longo das décadas.

Cineastas e filmes brasileiros e internacionais serão apresentados durante a Roda de Cinema para ampliar informações e debates sobre temais vinculados ao cinema e meio ambiente. A realização desta Roda de Cinema é uma colaboração com as questões culturais referentes a COP 30, que será sediada em Belém do Pará, em novembro de 2025, e busca promover o diálogo entre arte, pensamento ecológico e cidadania ambiental.

49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

O Cine Líbero Luxardo apresenta seleção de filmes da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo com dez longas-metragens nacionais e internacionais, incluindo produções premiadas e inéditas no circuito comercial brasileiro. A curadoria da mostra traz uma programação com títulos que dialogam com diversos temas contemporâneos.

Filmes elogiados pela crítica internacional como A Sombra do Meu Pai do cineasta britânico-nigeriano Akinola Davies Jr. (menção honrosa do júri da Caméra d'Or, no Festival de Cannes) e Kontinental ’25 do romeno Radu Jude (vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Berlim) são os destaques desta programação imperdível.

O Agente Secreto

O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, terá estreia nacional no dia 6 de novembro em diversos cinemas brasileiros. A produção é um dos filmes mais aguardados do ano e foi premiada no Festival de Cannes, nas categorias de melhor direção e melhor ator.

As pré-estreias de O Agente Secreto receberam ótima recepção do público, confirmando a expectativa em torno da obra. Vale conferir a nova produção de Kleber Mendonça Filho, um dos principais diretores do cinema brasileiro contemporâneo.

Dicas da Semana

49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Programação com seleção de filmes da Mostra de cinema de São Paulo (Cine Líbero Luxardo. De 23 a 29 de outubro).

Mostra Itinerante A Cinemateca é Brasileira (Museu de Imagem e Som-PA).

Vagas Estrelas da Ursa de Luchino Visconti. Homenagem a atriz Claudia Cardinale (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 28/10. Horário: 19h. Entrada gratuita).