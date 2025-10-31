Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Cine News chevron right

CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Roda de Cinema do CEC sobre Meio Ambiente

Marco Antonio Moreira
fonte

Koyaanisqatsi - Uma Vida Fora de Equilíbrio (1982) ()

No dia 5 de novembro, às 18h30, realizarei, pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), mais uma edição da Roda de Cinema, com o tema “Cinema e Meio Ambiente”. O encontro será na Casa das Artes, em Belém, com entrada gratuita e emissão de certificado de participação. Durante a sessão, apresentarei e conduzirei o debate, abordando como o meio ambiente tem sido representado ao longo da história do cinema, desde a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière até produções contemporâneas que refletem sobre as mudanças climáticas e os impactos das ações humanas no planeta.

Meu objetivo é aproximar o cinema de questões urgentes da sociedade contemporânea, destacando como a arte pode estimular reflexão, pensamento crítico e engajamento social. Acredito que o cinema é uma ferramenta poderosa para inspirar debates e novas formas de compreender nosso papel no mundo. Por isso, analisarei filmes brasileiros e internacionais que expressam preocupações ambientais, convidando o público a observar a sétima arte como instrumento de conscientização e transformação social.

Filmes como Koyaanisqatsi - Uma Vida Fora de Equilíbrio (1982) de Godfrey Reggio (foto), Lixo Extraordinário (2010) de Lucy Walker, Baraka (1992) de Ron Fricke e A Última Floresta (2021) de Luiz Bolognesi e Davi Kopenawa serão debatidos com o público.

Esta edição da Roda de Cinema procura contribuir com as diversas ações culturais que dialogam com a COP30, que acontecerá em Belém, em novembro de 2025. O encontro busca fortalecer a conexão entre arte, pensamento ecológico e cidadania ambiental, reforçando a importância da preservação do meio ambiente como compromisso coletivo.

O Centro de Estudos Cinematográficos é um projeto de extensão que coordeno na Universidade Federal do Pará (UFPA), vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual, desde 2025. O projeto promove mostras, debates e rodas de conversa sobre cinema e sociedade, incentivando o diálogo entre produção audiovisual, educação e cidadania.

Mostra Internacional de Cinema de SP

Os vencedores da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo foram anunciados na última quinta-feira (30), durante a cerimônia de encerramento do festival, realizado desde o dia 16 de outubro na Cinemateca Brasileira e em diversas salas da capital paulista. O grande destaque desta edição foi o longa iraniano The President's Cake, de Hasan Hadi, vencedor do Prêmio do Júri de Melhor Filme. A obra, reconhecida pela sensibilidade e força narrativa, reforça a vocação da Mostra para revelar e valorizar cinematografias plurais, muitas vezes distantes dos grandes circuitos comerciais.

Entre os filmes brasileiros, o destaque ficou para A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, que recebeu dois prêmios importantes: o Prêmio da Crítica de Melhor Filme Brasileiro e o Prêmio Prisma Queer de Melhor Filme Brasileiro. O reconhecimento reforça o crescimento de novas vozes no audiovisual do país, especialmente no campo da representação da diversidade e das subjetividades contemporâneas.

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo é considerada um dos eventos mais relevantes da cultura cinematográfica no Brasil e na América Latina. Mais do que uma vitrine de filmes internacionais e nacionais, ela funciona como um ponto de encontro entre espectadores, críticos, cineastas e pesquisadores.

Debate

Foi uma grande satisfação participar e mediar o debate de encerramento da Mostra Amazônia: Memórias para o Futuro, realizado no Cine Líbero Luxardo, no dia 22/10. Ao lado do mestre João de Jesus Paes Loureiro, discutimos o filme O Abraço da Serpente de Ciro Guerra, uma obra que inspirou reflexões profundas sobre a Amazônia, a espiritualidade e o diálogo entre culturas. Agradeço à direção da mostra pela oportunidade, ao mestre Paes Loureiro pela parceria enriquecedora e ao público presente por compartilhar esta bela noite de cinefilia e pensamento amazônico.

Livro

A querida mestra Luzia Álvares lançou o livro Mulheres na Competição Eleitoral no dia 23/10, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), obra resultante de sua brilhante tese de doutorado. É um livro obrigatório para compreender diversas histórias das mulheres em nosso estado. Parabéns, mestra Luzia!

Dicas da semana

Conselhos de um Serial Killer Aposentado de Tolga Karaçelik, Incêndios de Dennis Villeneuve (cópia digital em 4K para celebrar seus 15 anos de estreia nos cinemas), O Filho de Mil Homens de Daniel Rezende (Cine Líbero Luxardo).

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa de Woody Allen. Com Woody Allen, Diane Keaton. Um dos melhores filmes de Woody Allen. Sessão em homenagem a atriz Diane Keaton (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 4/11. Horário: 19h. Entrada gratuita).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

cine news
Cine News
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE CINE NEWS

Cine News

Roda de Cinema do CEC sobre Meio Ambiente

31.10.25 17h35

Cine News

Mostra Itinerante A Cinemateca é Brasileira chega em Belém

24.10.25 14h37

Cine News

O Talento Especial de Diane Keaton

17.10.25 16h57

Cine News

Feliz Círio de Nazaré

10.10.25 16h32

Cine News

'Malês' em exibição no Cine Líbero Luxardo

03.10.25 15h48

Cine News

XXVIII Encontro SOCINE em Belém

26.09.25 17h52

Cine News

O Legado de Robert Redford

19.09.25 18h27

Cine News

O Último Azul é o grande destaque da semana

12.09.25 17h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda