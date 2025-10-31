Roda de Cinema do CEC sobre Meio Ambiente

No dia 5 de novembro, às 18h30, realizarei, pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), mais uma edição da Roda de Cinema, com o tema “Cinema e Meio Ambiente”. O encontro será na Casa das Artes, em Belém, com entrada gratuita e emissão de certificado de participação. Durante a sessão, apresentarei e conduzirei o debate, abordando como o meio ambiente tem sido representado ao longo da história do cinema, desde a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière até produções contemporâneas que refletem sobre as mudanças climáticas e os impactos das ações humanas no planeta.

Meu objetivo é aproximar o cinema de questões urgentes da sociedade contemporânea, destacando como a arte pode estimular reflexão, pensamento crítico e engajamento social. Acredito que o cinema é uma ferramenta poderosa para inspirar debates e novas formas de compreender nosso papel no mundo. Por isso, analisarei filmes brasileiros e internacionais que expressam preocupações ambientais, convidando o público a observar a sétima arte como instrumento de conscientização e transformação social.

Filmes como Koyaanisqatsi - Uma Vida Fora de Equilíbrio (1982) de Godfrey Reggio (foto), Lixo Extraordinário (2010) de Lucy Walker, Baraka (1992) de Ron Fricke e A Última Floresta (2021) de Luiz Bolognesi e Davi Kopenawa serão debatidos com o público.

Esta edição da Roda de Cinema procura contribuir com as diversas ações culturais que dialogam com a COP30, que acontecerá em Belém, em novembro de 2025. O encontro busca fortalecer a conexão entre arte, pensamento ecológico e cidadania ambiental, reforçando a importância da preservação do meio ambiente como compromisso coletivo.

O Centro de Estudos Cinematográficos é um projeto de extensão que coordeno na Universidade Federal do Pará (UFPA), vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual, desde 2025. O projeto promove mostras, debates e rodas de conversa sobre cinema e sociedade, incentivando o diálogo entre produção audiovisual, educação e cidadania.

Mostra Internacional de Cinema de SP

Os vencedores da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo foram anunciados na última quinta-feira (30), durante a cerimônia de encerramento do festival, realizado desde o dia 16 de outubro na Cinemateca Brasileira e em diversas salas da capital paulista. O grande destaque desta edição foi o longa iraniano The President's Cake, de Hasan Hadi, vencedor do Prêmio do Júri de Melhor Filme. A obra, reconhecida pela sensibilidade e força narrativa, reforça a vocação da Mostra para revelar e valorizar cinematografias plurais, muitas vezes distantes dos grandes circuitos comerciais.

Entre os filmes brasileiros, o destaque ficou para A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, que recebeu dois prêmios importantes: o Prêmio da Crítica de Melhor Filme Brasileiro e o Prêmio Prisma Queer de Melhor Filme Brasileiro. O reconhecimento reforça o crescimento de novas vozes no audiovisual do país, especialmente no campo da representação da diversidade e das subjetividades contemporâneas.

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo é considerada um dos eventos mais relevantes da cultura cinematográfica no Brasil e na América Latina. Mais do que uma vitrine de filmes internacionais e nacionais, ela funciona como um ponto de encontro entre espectadores, críticos, cineastas e pesquisadores.

Debate

Foi uma grande satisfação participar e mediar o debate de encerramento da Mostra Amazônia: Memórias para o Futuro, realizado no Cine Líbero Luxardo, no dia 22/10. Ao lado do mestre João de Jesus Paes Loureiro, discutimos o filme O Abraço da Serpente de Ciro Guerra, uma obra que inspirou reflexões profundas sobre a Amazônia, a espiritualidade e o diálogo entre culturas. Agradeço à direção da mostra pela oportunidade, ao mestre Paes Loureiro pela parceria enriquecedora e ao público presente por compartilhar esta bela noite de cinefilia e pensamento amazônico.

Livro

A querida mestra Luzia Álvares lançou o livro Mulheres na Competição Eleitoral no dia 23/10, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), obra resultante de sua brilhante tese de doutorado. É um livro obrigatório para compreender diversas histórias das mulheres em nosso estado. Parabéns, mestra Luzia!

Dicas da semana

Conselhos de um Serial Killer Aposentado de Tolga Karaçelik, Incêndios de Dennis Villeneuve (cópia digital em 4K para celebrar seus 15 anos de estreia nos cinemas), O Filho de Mil Homens de Daniel Rezende (Cine Líbero Luxardo).

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa de Woody Allen. Com Woody Allen, Diane Keaton. Um dos melhores filmes de Woody Allen. Sessão em homenagem a atriz Diane Keaton (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 4/11. Horário: 19h. Entrada gratuita).