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Feira de adoção pet incentiva novos lares para animais resgatados em Belém

Os interessados em adotar um animal devem levar documento de identificação e estar preparados para passar por uma breve entrevista

O Liberal
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Feira de adoção pet incentiva novos lares para animais resgatados em Belém. (Divulgação)

Belém recebe, neste sábado, 21, uma programação especial voltada ao bem-estar animal e à adoção responsável. A Feira Pet, realizada em parceria com a ONG Os Resgatados da Rubenice, reunirá cães e gatos resgatados que aguardam por um novo lar.

A ação acontecerá das 10h às 16h, em espaço localizado no 1º piso de um centro de compras da capital, em frente ao Detran, na avenida Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde. Durante o evento, o público poderá conhecer os animais disponíveis para adoção, receber orientações sobre posse responsável e saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela ONG, que atua no resgate e cuidado de animais em situação de abandono.

A iniciativa busca incentivar a adoção consciente, reforçando a importância do compromisso com o bem-estar dos pets e contribuindo para a redução do número de animais abandonados na cidade.

De acordo com a organização, a feira também pretende promover um momento de conexão entre os animais e possíveis tutores, além de dar visibilidade ao trabalho de proteção animal desenvolvido por voluntários.

Os interessados em adotar um animal devem levar documento de identificação e estar preparados para passar por uma breve entrevista, garantindo que o pet será acolhido com responsabilidade e segurança.

Serviço

Feira de Adoção Pet

Data: 21 de março, sábado

Local: 1º piso, em frente ao Detran (Parque Shopping Belém)

Horário: 10h às 16h

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Feira de adoção pet incentiva novos lares para animais resgatados em Belém
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