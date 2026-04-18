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Linha Mosqueiro-São Brás recebe 15 ônibus extras por dia até o feriado de Tiradentes

No domingo (19) e no feriado de terça (21), a passagem é gratuita para os usuários

O Liberal
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Todos os veículos utilizados no reforço são tipo “Geladão” (Alexandre Costa / Ag. Pará)

Para o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), a frota de ônibus da linha Mosqueiro-São Brás terá reforço. No domingo (19) e na própria terça-feira (21), a tarifa será gratuita para os usuários. A medida visa ao atendimento durante o período de maior movimentação para o distrito.

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A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), estabeleceu que o reforço será de 15 ônibus adicionais por dia até a data do feriado. Dez empresas participam da operação para atender ao aumento do fluxo de passageiros.

As viagens têm início no terminal da praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso, em São Brás. A Segbel determinou que as unidades de reforço sejam do tipo “Geladão”. Nos dias em que não houver gratuidade, a tarifa permanece em 4,60 reais para a passagem inteira e 2,30 reais para a meia-passagem, mantendo-se as gratuidades previstas em lei.

 

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