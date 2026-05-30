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Morre em Belém o arquiteto urbanista, engenheiro, ambientalista e professor Euler Arruda

Ele sofreu infarto fulminante enquanto se divertia com a família na Assembléia Paraense na manhã deste sábado (30)

Valéria Nascimento
fonte

Arquiteto, engenheiro e ambientalista, o professor Euler Arruda morreu em Belém neste sábado (30), vítima de infarto (Reprodução / Portal Uruá-Tapera)

O arquiteto urbanista, engenheiro civil, museólogo, ambientalista e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Euler Arruda, morreu neste sábado (30) em Belém, vítima de um infarto fulminante, quando se divertia na companhia de familiares na sede campestre da Assembléia Paraense, na avenida Almirante Barroso. Mestre e doutor em Tecnologias Construtivas, ele sofreu um infarto fulminante. Ainda não há informações sobre o local do velório.

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Morte do professor Euler Arruda foi confirmada na noite deste sábado

Mais cedo, neste sábado, a Assembléia Paraense divulgou nota, lamentando a morte do renomado professor Euler, no entanto o clube não o identificou, justificando isso pelo respeito aos familiares em razão da partida tão abrupta.

Professor estimado no âmbito das academias na capital paraense, Euler Arruda foi diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC) e do Museu do Estado do Pará (MEP). Em razão de sua forte atuação em defesa do patrimônio arquitetônico da capital paraense, ele foi condecorado com a Medalha do Mérito Museológico pelo Conselho Federal de Museologia.

Arquiteto urbanista, o professor Euler em um gesto de grande desprendimento e de amor à UFPA, doou à universidade o conhecido Chalé de Ferro, de origem belga, que chegou a Belém em 1890, e foi montado em 1893.

O prédio, em modelo de bangalô anglo-indiano, é o único com dois pavimentos totalmente em ferro. Ele serviu de residência, após, passou a ser propriedade do clube Monte Líbano, que em 1981 o repassou ao arquiteto Euler Arruda, em contrapartida à elaboração de um novo projeto para a sede social do clube. No entanto, o professor o doou à Ufpa para que abrigasse o curso de Arquitetura. A UFPA então providenciou a desmontagem e o transporte para remontar o Chalé no campus profissional universitário no bairro do Guamá.

Nas redes sociais, professores e ex-alunos de Euler Arruda prestam homenagens ao intelecutual na noite deste sábado, com mensagens de apreços e grande estima por sua valiosa contribuição ao ensino superior na área arquitetônica no Pará. 

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