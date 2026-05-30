Assembléia Paraense registra morte de homem nas dependências do clube neste sábado (30)

A diretoria da Assembléia Paraense divulgou nota nas redes sociais, neste sábado (30), lamentando a morte de um frequentador do clube nas dependências da sede da AP, em Belém. A nota não esclarece a causa da morte. O caso foi registrado na Seccional Urbana de São de São Brás. De acordo com a Polícia Civil, o homem "passou mal e recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu", diz a nota da PC enviada para o Grupo Liberal, no início da noite deste sábado.

Conforme a AP, o homem é frequentador do clube e recebeu atendimento imediato, inclusive na presença de familiares. O clube também informa que está à disposição da família e destaca que não dá maiores informações em respeito às pessoas envolvidas com o ocorrido.

Nota da Assembléia Paraense

A Diretoria da Assembléia Paraense manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de um frequentador em suas dependências. No momento da emergência, a equipe do clube prestou atendimento imediato e todo o socorro possível, na presença e com o acompanhamento dos familiares. Seguimos à inteira disposição da família neste momento de dor. Por respeito a todos os envolvidos, não prestaremos outros detalhes. Que a família encontre conforto, e a ela enviamos nossa solidariedade.