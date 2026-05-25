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Ação solidária do Emaús arrecada equipamentos eletrônicos em Belém no próximo sábado (30/5)

A campanha busca mobilizar moradores, escolas, instituições e empresas para a doação de computadores, notebooks, monitores, teclados, mouses, impressoras e outros equipamentos eletrônicos que estejam sem uso

O Liberal
fonte

Lixo eletrônico (Emerson Ferraz/PGE/Secom)

O Movimento República de Emaús promoverá, no próximo sábado (30/5), uma ação solidária de arrecadação de equipamentos eletrônicos, para preservação ambiental e garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa integra oficialmente a programação da Semana Solidária Padre Bruno Sechi e reforça o legado construído pelo fundador do Movimento República de Emaús, reconhecido nacionalmente pelo trabalho social desenvolvido na Amazônia desde 1970.

Com foco na sustentabilidade e transformação social, a campanha busca mobilizar moradores, escolas, instituições e empresas para a doação de computadores, notebooks, monitores, teclados, mouses, impressoras e outros equipamentos eletrônicos que estejam sem uso. Todo o material arrecadado será destinado ao Centro de Inclusão Digital (CID), projeto que, desde 2010, atua no recondicionamento de equipamentos e na capacitação profissional de jovens e adultos.

Parte dos equipamentos recuperados será destinada a escolas, organizações sociais e atividades pedagógicas dos cursos promovidos pelo Emaús. Outra parte será comercializada a preços acessíveis, contribuindo para a manutenção das atividades sociais do projeto. 

“Celebrar a Semana Solidária Padre Bruno Sechi é reafirmar o compromisso com a justiça social e com a transformação da realidade amazônica. Cada equipamento doado pode se transformar em oportunidade, aprendizado e dignidade para crianças, adolescentes e jovens", destaca Débora Ribeiro, coordenadora da República do Pequeno Vendedor. 

A expectativa é capacitar pelo menos 200 jovens anualmente, além de reduzir o descarte de mais de uma tonelada de lixo eletrônico. O projeto também fortalece instituições parceiras por meio da doação de equipamentos recondicionados. 

Além da arrecadação, a programação contará com rodas de conversa sobre direitos humanos, juventude, inclusão digital e meio ambiente, exposições sobre a trajetória do Movimento República de Emaús e o legado de Padre Bruno Sechi. 

Rede de apoio

O Movimento República de Emaús busca ampliar a rede de apoio aos projetos e mobiliza empresas e instituições a apoiarem a iniciativa com a doação de materiais, apoio logístico, pontos de coleta e divulgação da campanha. 

Os parceiros terão visibilidade nas redes sociais, materiais oficiais e espaços da programação da Semana Solidária. 

Como participar? 

A população pode colaborar doando equipamentos eletrônicos sem uso no dia 30 de maio. A ação pretende sensibilizar a sociedade sobre a importância do descarte responsável de resíduos eletrônicos e da inclusão digital como ferramenta de transformação social. 

“Mais do que arrecadar equipamentos, nós pretendemos fortalecer uma rede de solidariedade em defesa dos direitos da juventude amazônica”, reforça Reginaldo Nunes, Coordenador do Centro de Inclusão Digital. Durante esse período, doações em dinheiro por meio de Pix solidário também podem ser feitas em nome da instituição, para manutenção das ações ao longo do ano.

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