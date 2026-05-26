Protesto de moradores provoca congestionamento na BR-316, em Marituba

Um protesto realizado por moradores interdita parte da BR-316, no bairro São João, em Marituba, na manhã desta terça-feira (26). A manifestação ocorre em frente ao terminal municipal e já provoca um engarrafamento quilométrico na rodovia. A Polícia Militar está no local acompanhando o ato.

Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam os dois sentidos da via, que é uma das principais ligações entre Belém e municípios da Região Metropolitana. Motoristas enfrentam lentidão intensa. Imagens registradas no local mostram uma longa fila de veículos e trânsito praticamente parado em alguns trechos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do protesto. Também não foi informado se há negociação entre os manifestantes e autoridades para a liberação total da pista. Equipes de trânsito estão na área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Marituba e aguarda o retorno.