PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Após quase um mês do fatídico 19 de abril, quando uma forte chuva (150 milímetros) caiu sobre Belém em menos de 24 horas, a prefeitura de Belém segue sem dar resposta para os moradores do Tapanã, Parque Verde, Cabanagem, os bairros da bacia do Igarapé Mata Fome.

Na última sexta-feira (8), o prefeito Igor Normando desmarcou a reunião, pela segunda vez, em que deveria informar sobre a obra para quem vive o medo constante de novos prejuízos com alagamentos, no entorno do Mata Fome.

Em abril, 44 mil pessoas foram afetadas em toda a cidade. Treze mil ficaram desalojadas. O prefeito Igor Normando decretou estado de emergência, mas até agora não tomou as devidas providências.

Os moradores do bairro da Pratinha estavam com grande expectativa para a reunião, da última sexta-feira, marcada pela prefeitura de Belém com eles e com representantes tanto da Defensoria Pública do Pará e o Ministério Público Estadual para um diálogo sobre as obras do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome.

A comunidade se mobilizou para o encontro, pois finalmente conheceria detalhes do projeto e a gestão do PROMMAF. Mas, nada aconteceu. A prefeitura se omitiu e cancelou o evento. Diante da falta de compromisso da prefeitura com a comunidade, os moradores prometem realizar um protesto ,neste mês de maio, para marcar o posicionamento de frustração frente ao descaso do prefeito com a situação deles.

NOTA DA PREFEITURA DE BELÉM

Procurada pelo Grupo Liberal, a prefeitura de Belém enviou a seguinte nota ao Jornal O Liberal, neste sábado (9): “A Prefeitura de Belém informa que comunicou previamente à Defensoria Pública e ao Ministério Público sobre o adiamento da reunião que estava prevista para ocorrer na última sexta-feira (8), referente às obras do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (PROMMAF). A gestão municipal esclarece que, nos próximos dias, fará o anúncio oficial do início das obras de macrodrenagem do programa. Diante desse cenário, entendeu-se que a realização da reunião antes da apresentação oficial do cronograma e do início das ações perderia o seu objetivo principal. A Prefeitura reforça que permanece à disposição dos órgãos de controle e da comunidade para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento do PROMMAF e as próximas etapas do projeto”.