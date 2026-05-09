PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome
Quase um mês do transbordo do igarapé Mata Fome, prefeitura de Belém não dá resposta para moradores
Após quase um mês do fatídico 19 de abril, quando uma forte chuva (150 milímetros) caiu sobre Belém em menos de 24 horas, a prefeitura de Belém segue sem dar resposta para os moradores do Tapanã, Parque Verde, Cabanagem, os bairros da bacia do Igarapé Mata Fome.
Na última sexta-feira (8), o prefeito Igor Normando desmarcou a reunião, pela segunda vez, em que deveria informar sobre a obra para quem vive o medo constante de novos prejuízos com alagamentos, no entorno do Mata Fome.
Em abril, 44 mil pessoas foram afetadas em toda a cidade. Treze mil ficaram desalojadas. O prefeito Igor Normando decretou estado de emergência, mas até agora não tomou as devidas providências.
Os moradores do bairro da Pratinha estavam com grande expectativa para a reunião, da última sexta-feira, marcada pela prefeitura de Belém com eles e com representantes tanto da Defensoria Pública do Pará e o Ministério Público Estadual para um diálogo sobre as obras do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome.
A comunidade se mobilizou para o encontro, pois finalmente conheceria detalhes do projeto e a gestão do PROMMAF. Mas, nada aconteceu. A prefeitura se omitiu e cancelou o evento. Diante da falta de compromisso da prefeitura com a comunidade, os moradores prometem realizar um protesto ,neste mês de maio, para marcar o posicionamento de frustração frente ao descaso do prefeito com a situação deles.
NOTA DA PREFEITURA DE BELÉM
Procurada pelo Grupo Liberal, a prefeitura de Belém enviou a seguinte nota ao Jornal O Liberal, neste sábado (9): “A Prefeitura de Belém informa que comunicou previamente à Defensoria Pública e ao Ministério Público sobre o adiamento da reunião que estava prevista para ocorrer na última sexta-feira (8), referente às obras do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (PROMMAF). A gestão municipal esclarece que, nos próximos dias, fará o anúncio oficial do início das obras de macrodrenagem do programa. Diante desse cenário, entendeu-se que a realização da reunião antes da apresentação oficial do cronograma e do início das ações perderia o seu objetivo principal. A Prefeitura reforça que permanece à disposição dos órgãos de controle e da comunidade para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento do PROMMAF e as próximas etapas do projeto”.
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