Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Belém chevron right

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Quase um mês do transbordo do igarapé Mata Fome, prefeitura de Belém não dá resposta para moradores

O Liberal
fonte

O prefeito Igor Normando decretou estado de emergência, mas até agora não tomou as devidas providências (Thiago Gomes / O Liberal)

Após quase um mês do fatídico 19 de abril, quando uma forte chuva (150 milímetros) caiu sobre Belém em menos de 24 horas, a prefeitura de Belém segue sem dar resposta para os moradores do Tapanã, Parque Verde, Cabanagem, os bairros da bacia do Igarapé Mata Fome. 

Na última sexta-feira (8), o prefeito Igor Normando desmarcou a reunião, pela segunda vez, em que deveria informar sobre a obra para quem vive o medo constante de novos prejuízos com alagamentos, no entorno do Mata Fome.

Em abril, 44 mil pessoas foram afetadas em toda a cidade. Treze mil ficaram desalojadas. O prefeito Igor Normando decretou estado de emergência, mas até agora não tomou as devidas providências.

Os moradores do bairro da Pratinha estavam com grande expectativa para a reunião, da última sexta-feira, marcada pela prefeitura de Belém com eles e com representantes tanto da Defensoria Pública do Pará e o Ministério Público Estadual para um diálogo sobre as obras do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome.

A comunidade se mobilizou para o encontro, pois finalmente conheceria detalhes do projeto e a gestão do PROMMAF. Mas, nada aconteceu. A prefeitura se omitiu e cancelou o evento. Diante da falta de compromisso da prefeitura com a comunidade, os moradores prometem realizar um protesto ,neste mês de maio, para marcar o posicionamento de frustração frente ao descaso do prefeito com a situação deles.

NOTA DA PREFEITURA DE BELÉM
Procurada pelo Grupo Liberal, a prefeitura de Belém enviou a seguinte nota ao Jornal O Liberal, neste sábado (9): “A Prefeitura de Belém informa que comunicou previamente à Defensoria Pública e ao Ministério Público sobre o adiamento da reunião que estava prevista para ocorrer na última sexta-feira (8), referente às obras do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (PROMMAF). A gestão municipal esclarece que, nos próximos dias, fará o anúncio oficial do início das obras de macrodrenagem do programa. Diante desse cenário, entendeu-se que a realização da reunião antes da apresentação oficial do cronograma e do início das ações perderia o seu objetivo principal. A Prefeitura reforça que permanece à disposição dos órgãos de controle e da comunidade para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento do PROMMAF e as próximas etapas do projeto”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

igarapé mata fome

prefeitura de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Quase um mês do transbordo do igarapé Mata Fome, prefeitura de Belém não dá resposta para moradores

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

Dia das mães

Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

Com pacotes que variam de R$ 125 a R$ 1.600, clínicas e spas ampliam oferta para a data

25.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

desorganização

Trabalhadores denunciam que o Centro Comercial de Belém está abandonado e pedem por melhorias

Falta de organização, ruas esburacadas e falta de diálogo são as principais reclamações

05.05.26 8h00

INVERNO AMAZÔNICO

Alagamentos são registrados após chuvas intensas em Belém; Defesa Civil emitiu alerta

Alerta foi emitido às 14h20, após forte chuva ser registrada

05.05.26 14h28

CENTRO DE BELÉM

Domingo de lazer contrasta com abandono na Praça da República, em Belém

Apesar do movimento intenso nas manhãs de domingo, espaço sofre com falta de manutenção, limpeza e segurança

04.05.26 8h00

temporal

Ônibus fica submerso após alagamento na Pedro Miranda, em Belém

Veículo tentava atravessar trecho alagado na Pedreira nesta terça-feira; outros bairros também registraram

05.05.26 20h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda