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Ônibus fica submerso após alagamento na Pedro Miranda, em Belém

Veículo tentava atravessar trecho alagado na Pedreira nesta terça-feira; outros bairros também registraram

O Liberal

Um ônibus ficou parcialmente submerso na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém, na tarde desta terça-feira (5), após tentar atravessar um trecho completamente alagado. O incidente ocorreu em meio a uma forte chuva que causou transtornos em diversas áreas da capital paraense.

A intensidade da precipitação na tarde de terça-feira resultou em alagamentos e dificuldades de locomoção em vários pontos da cidade. Bairros como Cremação e Marco também foram afetados, com relatos de ruas intransitáveis.

Dados de chuva revelam volume expressivo

Conforme informações da Estação Meteorológica Automática de Belém, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume acumulado de chuva até as 17h foi de 35,8 milímetros (mm). O maior registro de intensidade ocorreu às 15h, quando 25,6 mm de chuva foram contabilizados em um curto período.

A equipe de reportagem do Oliberal.com entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) para obter esclarecimentos sobre a paralisação do veículo e aguarda um posicionamento oficial da entidade.

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