Rede de fast-food é multada em R$ 30 mil após concretar calçada histórica na avenida Nazaré

A rede de fast-food Burger King responsável por concretar uma calçada com pedras históricas e raras na avenida Nazaré, em Belém, será multada em R$ 30 mil pela Prefeitura de Belém. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26), após a repercussão do caso nas redes sociais e denúncias sobre danos ao patrimônio histórico da capital paraense.

A intervenção ocorreu em um trecho localizado quase na esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré. O local possuía calçamento em pedras de lioz, um raro calcário originário da região de Lisboa, em Portugal, utilizado em obras históricas e considerado parte importante da urbanização de Belém durante a Belle Époque amazônica.

O caso ganhou repercussão após denúncias feitas pelo historiador Michel Pinho, que publicou vídeos criticando a retirada das pedras e o despejo do material.

Segundo ele, as calçadas da avenida Nazaré são protegidas pelo patrimônio histórico estadual e representam parte da memória urbanística da cidade.

Nas redes sociais, o prefeito Igor Normando afirmou que determinou providências imediatas após tomar conhecimento da situação.

“Tomei conhecimento do estabelecimento comercial na Avenida Nazaré que retirou pedras históricas da calçada em frente ao seu espaço e concretou o trecho, causando danos ao patrimônio histórico de Belém. Acionei imediatamente as equipes da Prefeitura para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Nossa cidade tem história. E ela vai ser respeitada e protegida”, declarou.

Além da multa, o estabelecimento também deverá ser notificado para restaurar a calçada e recolocar as pedras originais no trecho afetado, conforme orientação dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico.