PRF inicia 'Operação Tiradentes 2026' nesta sexta-feira (17/4), no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (17/4), a Operação Tiradentes 2026 no Pará. Segundo a PRF, a mobilização visa garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado e estende-se até a meia-noite de terça-feira (21/4).

A mobilização terá reforço no policiamento ostensivo em trechos estratégicos, com foco nos horários de maior incidência de sinistros graves e casos de embriaguez ao volante.

Serão realizadas fiscalizações de trânsito com o intuito de coibir infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e falta de uso do cinto de segurança ou do capacete. A intenção é garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez no trânsito, tanto na saída para os balneários quanto no retorno aos seus municípios.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF também intensificará o combate aos crimes, com a realização de ações de repressão ao tráfico de drogas e armas, além de crimes ambientais e violações de direitos humanos.

Também serão realizados comandos educativos, a fim de orientar os usuários das rodovias sobre boas práticas e direção responsável.

Confira as recomendações de segurança da PRF:

• Realizar a correta revisão das condições do veículo antes de pegar a estrada;

• Verificar se os pneus estão conservados e calibrados;

• Não se esquecer dos dispositivos de retenção corretos no caso do transporte de crianças (bebê conforto, cadeira de segurança e assento de elevação);

• Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem;

• Redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas.

A Polícia Rodoviária Federal informou que, em caso de emergência ou denúncia nas rodovias federais, a pessoa pode ligar para o número 191.