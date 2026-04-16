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PRF inicia 'Operação Tiradentes 2026' nesta sexta-feira (17/4), no Pará

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mobilização visa garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado e estende-se até a meia-noite de terça-feira (21/4)

O Liberal
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A imagem em destaque mostra um policial rodoviário federal de costas e, próximo a ele, uma viatura da instituição. (Imagem/Reprodução PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (17/4), a Operação Tiradentes 2026 no Pará. Segundo a PRF, a mobilização visa garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado e estende-se até a meia-noite de terça-feira (21/4).

A mobilização terá reforço no policiamento ostensivo em trechos estratégicos, com foco nos horários de maior incidência de sinistros graves e casos de embriaguez ao volante.

Serão realizadas fiscalizações de trânsito com o intuito de coibir infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e falta de uso do cinto de segurança ou do capacete. A intenção é garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez no trânsito, tanto na saída para os balneários quanto no retorno aos seus municípios.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF também intensificará o combate aos crimes, com a realização de ações de repressão ao tráfico de drogas e armas, além de crimes ambientais e violações de direitos humanos.

Também serão realizados comandos educativos, a fim de orientar os usuários das rodovias sobre boas práticas e direção responsável.

Confira as recomendações de segurança da PRF:

• Realizar a correta revisão das condições do veículo antes de pegar a estrada;
• Verificar se os pneus estão conservados e calibrados;
• Não se esquecer dos dispositivos de retenção corretos no caso do transporte de crianças (bebê conforto, cadeira de segurança e assento de elevação);
• Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem;
• Redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas.

A Polícia Rodoviária Federal informou que, em caso de emergência ou denúncia nas rodovias federais, a pessoa pode ligar para o número 191.

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