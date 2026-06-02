Comunidade quilombola de Abaetetuba está entre beneficiadas de projeto da Petrobras

A comunidade quilombola de Laranjituba e África, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, está entre as beneficiadas pelo Projeto Quilombo Sustentável, iniciativa anunciada pela Petrobras com investimento de R$ 15 milhões para promover geração de renda, preservação ambiental e fortalecimento da autonomia de territórios quilombolas em quatro estados brasileiros ao longo dos próximos quatro anos.

Realizado em parceria com o Instituto Terroá, o projeto teve início no dia 1º de junho e deve beneficiar diretamente cerca de 300 pessoas de forma contínua. A proposta foi estruturada a partir das características e demandas de cada comunidade atendida, com ações voltadas à regularização fundiária, valorização cultural, fortalecimento das organizações comunitárias e desenvolvimento econômico sustentável.

Em Abaetetuba, as ações terão foco no fortalecimento da cadeia produtiva do açaí, uma das principais atividades econômicas das comunidades. Segundo a Petrobras, será implantada uma infraestrutura específica para o beneficiamento do fruto, permitindo que a produção, atualmente comercializada principalmente in natura ou processada de forma artesanal, alcance padrões de qualidade capazes de ampliar o acesso a mercados estaduais e nacionais.

O projeto também prevê a construção de uma sede comunitária multifuncional, que contará com miniauditório para receber eventos do movimento quilombola, atividades de universidades e iniciativas voltadas à geração de renda. Outra ação prevista é a implantação de um viveiro comunitário de mudas, acompanhado por cursos de capacitação em gestão e boas práticas produtivas.

De acordo com José Maria Rangel, gerente executivo de Responsabilidade Socioambiental da Petrobras, a iniciativa busca garantir que as próprias comunidades sejam protagonistas das transformações promovidas pelo projeto.

“A metodologia do Quilombo Sustentável prioriza a participação das comunidades em todas as etapas das ações, desde o diagnóstico até a execução das iniciativas. A ideia é garantir que as soluções desenvolvidas estejam alinhadas à realidade local e contribuam para a geração de renda e o fortalecimento das comunidades”, afirmou.

Projeto abrange quatro estados

Além do Pará, o Projeto Quilombo Sustentável atenderá comunidades quilombolas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá. Em todas as localidades, estão previstas ações de apoio à preservação dos territórios e à obtenção da titulação oficial das áreas ocupadas pelas comunidades.

A iniciativa integra a estratégia de responsabilidade social da Petrobras e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre as ações desenvolvidas nos diferentes territórios estão o fortalecimento de roças comunitárias, produção de pescado, instalação de sistemas de energia solar, turismo de base comunitária, incentivo à produção artesanal e valorização de saberes tradicionais.

“Com isso, fortalecemos as organizações comunitárias para gerar economias sustentáveis, fomentar a produção e o consumo responsável, além de preservar o meio ambiente”, destacou José Maria Rangel.

A expectativa é que os investimentos contribuam para ampliar oportunidades econômicas, fortalecer a organização social das comunidades e preservar práticas culturais e produtivas transmitidas entre gerações nos territórios quilombolas.