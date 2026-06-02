Ufra divulga edital do processo eleitoral de reitores; saiba mais

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou, no dia 22 de maio, o edital do processo eleitoral para escolha de reitor(a) e vice-reitor(a) da instituição para o quadriênio 2026—2030. A votação ocorrerá no dia 18 de junho e o resultado será divulgado no dia 25 deste mês.

O edital define que os eleitores no processo são os docentes ocupantes de cargos efetivos e em exercício na UFRA; servidores técnico-administrativos em educação ocupantes de cargos efetivos e em exercício na Universidade; e os alunos com matrícula ativa em cursos regulares da instituição.

Processo suspenso

No ano passado, o processo eleitoral da UFRA esteve suspenso desde o dia 5 de agosto deste ano. Após decisão judicial suspender os trâmites para analisar a legalidade da normativa que convocou as eleições, devido a possíveis irregularidades em mandatos de membros do Conselho Universitário (CONSUN).

Em outubro de 2025, após ação da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural da Amazônia (ADUFRA), a Justiça Federal determinou que a instituição realizasse as eleições para a escolha da lista tríplice em até 60 dias. A sentença aponta que não há impedimentos legais para que a reitora pro-tempore Janae Gonçalves realize a consulta pública na instituição e que deveria comprovar, no prazo de dez dias úteis, a abertura do processo.

Na época, a universidade reafirmou seu compromisso institucional “com a transparência, a legalidade e a responsabilidade na condução das atividades acadêmicas, administrativas e científicas”.

Manifestação por melhorias

Neste ano, os alunos cobraram melhorias nas condições estruturais da Ufra. Em abril, os estudantes falaram da existência de diversos problemas que comprometem o ambiente acadêmico, como forros de salas de aula que estariam cedendo e o avanço do mato alto em áreas da universidade. Os manifestantes cobram providências urgentes da administração para garantir segurança e melhores condições de estudo.

O Centro Acadêmico de Sistemas de Informação (Casi) publicou uma nota nas redes sociais repudiando o descanso na Ufra, apesar dos pedidos formais por melhorias. De acordo com o Casi, a necessidade de melhorias no parque computacional e na climatização segue sendo ignorada.