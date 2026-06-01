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Polícia

Festa de aparelhagem com bingo termina em confusão após moradores reclamarem de som alto no Pará

Durante o tumulto, policiais militares precisaram utilizar spray de pimenta para encerrar o evento

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a ocorrência que a Polícia Militar atendeu. (Foto: Divulgação | PM)

Uma festa de aparelhagem terminou em confusão na noite de domingo (31/5), em um clube localizado no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, moradores denunciaram ao 42º Batalhão o som alto vindo do clube, onde ocorria um bingo que tinha uma motocicleta como premiação. Não houve feridos.

A PM informou que uma mulher registrou boletim de ocorrência na delegacia sobre a situação e disse ainda aos agentes que formalizar uma denúncia aos órgãos públicos, caso a festa não fosse encerrada até 00h.

Os militares foram até a festa e conversaram com o organizador para que ele encerrasse as músicas e concluísse o bingo apenas com o microfone. Ainda conforme a Polícia Militar, o responsável pelo evento informou que, se fizesse isso, “sairia no prejuízo”, por conta de não ter conseguido vender entradas e bebidas o suficiente.

A polícia então deu a festa como encerrada. Nesse momento, os participantes arremessaram cadeiras, latas e pedras contra a moto, que fazia parte da premiação, além da própria aparelhagem que estava no palco, de acordo com a PM. Os policiais utilizaram spray de pimenta para controlar. A PM relatou que conseguiu identificar as pessoas que participaram do ato de vandalismo. 

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