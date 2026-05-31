capanema celebra 50 anos de corpus christi com tapetes de serragem e estimativa de 50 mil visitantes

Com o tema “Ele Está no Meio de Nós”, o município de Capanema, no nordeste paraense, já iniciou a programação especial que irá celebrar os 50 anos da tradicional festa de Corpus Christi, considerada uma das maiores manifestações religiosas e culturais da região. A programação começou com uma exposição especial montada na sede do Sebrae Caetés, que celebra meio século de fé, tradição e cultura popular por meio da memória dos famosos tapetes coloridos confeccionados anualmente para ornamentar as ruas da cidade durante a procissão religiosa.

A mostra reúne cartazes, fotografias e artes que marcaram as últimas cinco décadas da festividade, retratando a história dos tapetes de serragem e a forte religiosidade do povo capanemense. O espaço foi abençoado pelo pároco da cidade, frei Antônio Gildo, em um momento que destacou a devoção à presença de Jesus na eucaristia. A programação segue no próximo dia 3 de junho, quando cerca de 1.500 pessoas entre jovens, paroquianos, moradores, turistas e voluntários irão participar da confecção dos tradicionais tapetes coloridos e da ornamentação das ruas por onde passará a procissão. No dia 4 de junho, a programação religiosa começa às 7 horas, com missa celebrada na igreja matriz, seguida da procissão de Corpus Christi, que relembra a instituição do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

Durante o cortejo, os fiéis percorrem os desenhos sacros confeccionados com mais de 22 mil toneladas de serragem, areia, tintas coloridas e materiais recicláveis, doados pela prefeitura municipal e por comerciantes locais e da região. À noite, a partir das 19 horas, a programação será encerrada com um show aberto ao público da banda católica nacional Colo de Deus, na Praça Frei Hermes, em frente à Igreja Matriz. Neste ano, a festividade traz como subtema “Nossas mãos, nossa história, nossa fé: 50 anos de tapetes em Capanema” e o lema da procissão será “Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo” (MT 28,20). A organização do evento envolve a Prefeitura de Capanema, por meio das secretarias municipais de Cultura (Secult), Comunicação (Secom), Indústria, Comércio e Turismo (Seincomtur), Meio Ambiente (Semma) e Planejamento (Seplan), além da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

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Celebração de 2026 marca um jubileu histórico para Capanema

A expectativa da coordenação é receber mais de 50 mil pessoas durante a programação. O evento atrai visitantes de diferentes cidades e regiões e movimenta significativamente a economia local, especialmente os setores de comércio, hotelaria, alimentação e turismo. A secretária municipal de Cultura de Capanema, Celina Farias, destacou que a celebração de 2026 marca um jubileu histórico para o município. “É uma data muito importante para nós que vivemos o Corpus Christi, essa tradição dos tapetes e esse reconhecimento em nível estadual. Hoje já é patrimônio cultural do Estado”, afirmou.

Segundo ela, Capanema possui uma das maiores extensões de tapetes de serragem do Brasil. “É o segundo município em nível nacional com essa extensão de tapetes de serragem”, ressaltou. Celina Farias também destacou a exposição fotográfica em andamento no Sebrae, resultado de uma parceria entre a prefeitura, a Secretaria de Cultura e o Sebrae, reunindo imagens históricas e os cartazes que marcaram os 50 anos da festividade. A secretária ressaltou ainda o crescimento do turismo religioso e cultural no município, impulsionado pelo reconhecimento da festividade como patrimônio cultural.

“Corpus Christi, pelo reconhecimento da parte cultural, tem trazido para o nosso município uma grande procura de turistas. Isso se intensificou muito nessa gestão, por dar esse reconhecimento cultural como patrimônio do nosso município”, afirmou. A programação deste ano também contará com homenagens a pessoas que ajudaram a construir a história do Corpus Christi em Capanema. Segundo Celina Farias, será entregue uma comenda em reconhecimento aos colaboradores da tradição dos tapetes.

Ela informou ainda que a programação deve contar com a presença da governadora Hana Ghassan e do ex-governador Helder Barbalho. Outro destaque será o concurso de bolos temáticos, criado no ano passado e que, segundo a secretária, recebeu premiação nacional da Sala do Empreendedor do Sebrae. “Todos que quiserem participar já podem vir a partir do dia 3. Teremos concurso, shows culturais e finalizaremos com a procissão e o grande show da banda Colo de Deus”, convidou. A expectativa da organização é que a celebração dos 50 anos do Corpus Christi consolide ainda mais Capanema como referência nacional em turismo religioso, cultura popular e tradição católica.