Governo do Estado amplia ações de segurança e reforça proteção às mulheres no Pará

O Governo do Estado tem intensificado ações na área de segurança pública no Pará, com reforço no efetivo policial, operações de combate ao crime e ampliação de políticas voltadas à proteção das mulheres. Segundo dados divulgados pela gestão estadual, mais de 2 mil aprovados em concursos públicos foram convocados nos primeiros meses do ano para atuar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.

Desde o início da atual gestão, já foram realizadas 12 operações de segurança em diferentes regiões do Estado. Entre elas, a Operação “Ponto Crítico”, coordenada pela Polícia Civil, resultou na prisão de 245 pessoas em um único dia de ação, número considerado recorde pela corporação. A ofensiva ocorreu em 106 municípios e teve como foco o combate a facções criminosas e organizações envolvidas em crimes diversos.

Outra frente de atuação é a Operação “Fim de Linha”, conduzida pela Polícia Militar. Em oito fases realizadas entre abril e maio, a ação contabilizou 2.777 prisões, mais de 163 mil abordagens e a recaptura de 106 foragidos da Justiça. Também foram apreendidos mais de 788 quilos de drogas e cerca de mil armas e munições.

Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apontam ainda redução nos índices de violência letal. Em abril de 2026, o Pará registrou 131 casos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), o menor número para o mês nos últimos 16 anos. O levantamento inclui homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A gestão estadual também ampliou ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Em abril e maio, duas etapas da Operação “Escudo Feminino” foram realizadas em municípios paraenses, com fiscalizações em residências de mulheres com medidas protetivas, cumprimento de mandados e reforço do policiamento ostensivo. Segundo o governo, a operação resultou em 64 prisões em flagrante de agressores e mais de 3,7 mil atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Na última terça-feira (26), a Assembleia Legislativa do Pará aprovou projeto de lei encaminhado pelo Executivo que prevê a responsabilização financeira de agressores pelos custos das tornozeleiras eletrônicas utilizadas em medidas protetivas determinadas pela Justiça. A proposta aguarda sanção do governo estadual.

O Estado também ampliou o uso de ferramentas tecnológicas voltadas ao atendimento de vítimas de violência doméstica. Entre elas está a plataforma SOS Mulher 190, integrada ao sistema nacional de monitoramento em tempo real da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O recurso permite acionamento rápido da polícia e compartilhamento automático da localização da vítima com o Centro Integrado de Operações (Ciop).

Além disso, seguem em funcionamento os totens de atendimento à mulher instalados na Grande Belém e em Salinópolis, as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e a DEAM Virtual.

Na área de combate ao tráfico de drogas, o governo destaca o trabalho das Bases Integradas Fluviais instaladas em Breves, Óbidos e Abaetetuba. Desde 2022, as unidades já apreenderam mais de 7,5 toneladas de entorpecentes nas rotas fluviais da Amazônia. Apenas neste ano, mais de 736 quilos de drogas foram retirados de circulação nas operações realizadas nos rios paraenses.

Os investimentos em segurança pública no Pará somam mais de R$ 950 milhões nos últimos sete anos, segundo o governo estadual. Os recursos foram aplicados em aquisição de viaturas, armamentos, sistemas de monitoramento, bases fluviais e novas estruturas para as polícias Civil e Militar.

Entre as entregas recentes estão os novos complexos da Polícia Civil em Redenção e Soure, além da reconstrução do Centro de Reabilitação da Polícia Militar. O governo também anunciou a criação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, Roubo e Furto de Gado (Deleagro), com unidades previstas para Xinguara e Soure.