Marabá: 90 alunos de escola municipal visitam Exército e se encantam com viaturas e helicóptero

Cerca de 90 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias visitaram a 23ª Brigada de Infantaria de Selva, em Marabá, no sudeste do Pará, e conheceram as viaturas Guaranis, Marruás e um helicóptero Jaguar.

As viaturas e o helicóptero estão empregados na Certificação Força de Prontidão Operacional (FORPRON), exercício que o Comando Militar do Norte (CMN) e o Centro de Adestramento-Leste (CA-Leste) realizaram para atestar a 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl) como uma organização militar pronta para cumprir com a missão de defender e proteger o território nacional.

Na oportunidade, a 23ª Bda Inf Sl abriu as portas do quartel para apresentar uma parte das capacidades do Exército Brasileiro para a comunidade. “A maioria dos nossos alunos nunca teve a oportunidade de estar perto nem de um avião. São momentos históricos que só o Exército Brasileiro pode proporcionar para nossos alunos. Uma oportunidade única para eles”, disse Simone Oliveira, coordenadora da escola.

A criançada fez fila para entrar na aeronave HM4-Jaguar para ter um pouco da percepção do trabalho desenvolvido pelos pilotos da aviação do Exército. “Eu acho muito importante porque é o momento que crianças e jovens têm o contato com material militar, podendo se identificar com a profissão e pegar como foco para vida e não desvirtuar para outro ramo”, destacou o tenente-coronel Ramos, comandante do Destacamento de Aviação no CMN.

Lorena Pereira, estudante de 14 anos, estava encantada com a visita no quartel e já pensa em ser uma militar. “É muito interessante, principalmente, para mim que quero seguir essa profissão. Admiro as mulheres de farda e então queria ser uma”, afirmou.

Em frente a uma viatura do Exército do tipo Marruá, Evelin Lorrany, estudante de 13 anos, fez várias perguntas ao soldado sobre a utilização dos equipamentos e capacidades militares. “É importante sabermos de que forma o Exército pode agir se a gente estiver passando por uma situação de catástrofe, por exemplo. Estou achando bastante legal ter a oportunidade de conhecer mais sobre isso tudo”, disse.

O helicóptero Jaguar chamou muito a atenção do Pedro Lucas, de 4 anos. “Todas as vezes que passa o helicóptero no céu ele fica ansioso para ver. Então aproveitei para trazer ele aqui”, explicou Jackcilene Silva, mãe do Pedro Lucas. A visita ocorreu no dia 29 de junho.

Exercício de adestramento das tropas simulou situações reais de combate

O exercício de adestramento das tropas da 23ª Bda Inf Sl teve duração de um mês. De 16 a 30 de junho, ocorreu a última fase que simulou situações reais de combate, porém com atividades coordenadas dentro dos padrões de segurança do Exército Brasileiro. A certificação FORPRON é anual e tem como objetivo alcançar o nível desejado de eficiência operacional dos militares que atual na região amazônica.

Estavam empregados mais de 1.600 militares, aproximadamente 120 viaturas terrestres, 29 embarcações e quatro helicópteros, sendo dois Jaguar e dois Pantera. A Certificação Força de Prontidão envolveu exercícios das tropas em ambiente de selva, com infiltrações pelos rios da Amazônia, pelo ar com as aeronaves, envolvendo resgate aeromóvel de feridos em confronto.

Foram colocadas em prática estratégias ofensivas e defensiva contra Forças Irregulares, destacando as capacidades militares do Comando Militar do Norte. É importante ressaltar que o Exército Brasileiro realiza os adestramentos dentro das normas de segurança, com a utilização de munição não letal.