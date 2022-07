Tropas do Exército de Marabá realizam atividades para atuar em defesa da terra

Até o próximo dia 29, o Comando Militar do Norte (CMN), juntamente com o Centro de Adestramento-Leste (CA-Leste), estarão realizando a “Força de Prontidão Operacional” (Forpron), na 23ª Brigada de Infantaria de Selva, em Marabá, no sudeste do Pará.

O evento consiste na certificação da Organização Militar como uma Força de Prontidão (Forpron), cuja preparação assegura o nível desejado de eficiência operacional da tropa em defesa da Pátria. A 23ª Brigada de Infantaria de Selva deve cumprir missões nas diversas hipóteses de emprego da tropa em situações de defesa externa da pátria.

Por meio do Sistema de Simulação do Exército Brasileiro, é possível realizar atividades construtivas, virtuais e vivas, coerentes com as missões prioritárias da grande unidade, previstas nas hipóteses de emprego dentro de temas táticos, mantendo o poder de combate avaliado e certificado em sua capacitação operacional.

Etapas

A certificação da Forpron é anual. As Brigadas Especializadas foram ou estão sendo submetidas à nova metodologia que prevê um ciclo de simulações dividido em três fases: Construtiva, Virtual e Viva.

Até 15 de julho, será realizada a “Simulação Construtiva”, que consiste na parte estratégica e de planejamento. O exercício tático realizado no contexto de um exercício de posto de comando, no qual são empregados meios computacionais para a apresentação digital do cenário e para a

simulação de operações continuadas de combate, apoio ao combate e logística. Durante a simulação construtiva, a certificação envolverá o Comando e Estado - Maior da Guarnição e os Comandos do Estado - Maior das Unidades e Sub Unidade orgânicas.

De 18 a 22 de julho será o momento da “Simulação Virtual”. Nesta etapa, a tropa realiza tarefas por meio de programas de computadores que simulam um cenário de realidade virtual. O software apresenta o cenário e os militares operam equipamentos, produzindo efeitos que são representados em um ambiente virtual.

Já nos dias 25 a 29 de julho será a “Simulação Viva”. É neste momento que os militares colocarão em prática todos os ensinamentos voltados para a defesa e proteção do território Amazônico. O combate será realizado no cenário de terreno de selva, em Marabá, com infiltrações táticas pelas companhias e pelotões. Serão usados armamentos, equipamentos, viaturas e aeronaves de dotação. Com o auxílio de sensores, dispositivos apontadores laser e outros instrumentos, os militares terão que desenvolver as habilidades de ataque e defesa, estabelecendo pontos fortes e posições estratégicas no terreno.

A Força Terrestre precisa manter suas tropas em permanente estado de prontidão operacional para dissuadir ameaças, buscando atingir o mais alto nível de adestramento compatível com os recursos disponíveis. A certificação é a fase que atesta a preparação das unidades.

Serviço:

“Força de Prontidão Operacional” (Forpron), na 23ª Brigada de Infantaria de Selva, em Marabá

- De 11 a 15 de julho:

Será realizada a “Simulação Construtiva”, que consiste na parte estratégica e de planejamento.

- De 18 a 22 de julho:

Será o momento da “Simulação Virtual”, por meio de software apresenta o cenário e os militares operam equipamentos, produzindo efeitos que são representados em um ambiente

virtual.

- De 25 a 29 de julho:

Será a “Simulação Viva”, onde os militares colocarão em prática todos os ensinamentos voltados para a defesa e proteção do território Amazônico. O combate será realizado no cenário de terreno de selva, em Marabá, com infiltrações táticas pelos pelotões.