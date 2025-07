Motociclista fica ferido no pescoço após ser atingido por linha chilena em Castanhal

Um motociclista ficou ferido no fim da tarde desta terça-feira (15), após ser atingido no pescoço por uma linha chilena enquanto trafegava pela Rua Principal do bairro Sales Jardins, em Castanhal, no nordeste paraense. O incidente ocorreu por volta das 18h e foi registrado pela Polícia Militar do Pará, por meio de guarnição do 5º Batalhão. Momentos antes dessa ocorrência, por volta das 17h30, a PM também já havia apreendido linhas chilenas que estavam em posse de um grupo de jovens que empinava pipas na Rua SN 03, no bairro Fonte Boa.

No caso do bairro Sales, a vítima, identificada como Sávio, conduzia uma motocicleta modelo Honda Bros quando foi surpreendida pela linha cortante esticada no meio da via. Mesmo com uma lesão superficial no pescoço, o motociclista conseguiu parar o veículo em segurança e pedir ajuda. Ele acionou uma equipe da PM que realizava rondas na área.

De acordo com o relato policial, o autor da ação criminosa fugiu do local logo após o ocorrido, deixando para trás o material utilizado. A guarnição realizou buscas nas redondezas, mas até o momento ninguém foi preso.

A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência na delegacia da área para que sejam tomadas as devidas providências legais.

A Polícia Militar do Pará reforçou, em nota, que realiza diariamente a Operação Corte Zero, com foco no combate ao uso de linhas cortantes, como​ cerol e linha chilena. Esse tipo de material representa sério risco à vida de motociclistas, ciclistas e pedestres.

A corporação também pede a colaboração da população, por meio de denúncias anônimas, para identificar e coibir o uso desse tipo de produto ilegal.