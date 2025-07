Dupla suspeita de matar e enterrar idoso em cova rasa é presa em Novo Repartimento

Dois homens suspeitos de assassinar e enterrar um idoso de 80 anos foram presos em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (14), após os investigados serem localizados escondidos em um cemitério no bairro Vila Nova. A vítima, identificada como Vito Barbosa de Souza, foi encontrada morta em uma cova rasa, no domingo (13). Os suspeitos podem responder pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver.

“A Polícia Civil informa que os suspeitos foram presos em flagrante por homicídio. O caso é investigado pela delegacia de Novo Repartimento”, comunicou.

O crime foi denunciado por uma mulher que relatou que o assassinato teria sido cometido pelo filho e por um sobrinho dela. A Polícia Civil iniciou buscas para localizar os suspeitos. Os familiares dos investigados ainda colaboraram com as buscas. Eles relataram às autoridades policiais que não apoiavam os suspeitos e repassaram qualquer informação sobre o paradeiro da dupla.

As buscas continuaram até que uma denúncia anônima apontou que os suspeitos estavam escondidos no cemitério. Por volta das 13h, os policiais cercaram o local e efetuaram a prisão dos dois homens, que teriam confessado a autoria do homicídio. Eles relataram que a vítima foi morta a facadas e depois enterrada no quintal da casa que pertencia à avó deles. Os dois foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado para apurar as motivações do crime e demais circunstâncias.

Crime

Segundo informações da Polícia Civil, uma mulher procurou a delegacia no domingo (13), por volta das 11h30, para denunciar o próprio filho e o sobrinho como autores do crime. Ela contou que havia encontrado o cadáver da vítima enterrado no quintal da avó de um dos suspeitos. A vítima estava com as pernas separadas do restante do corpo. O local foi isolado para perícia e o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí realizou a remoção do cadáver e os procedimentos técnicos.