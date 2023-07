Morre aos 86 anos o professor Edson Franco, fundador da Unama

O professor Edson Raymundo Pinheiro de Souza Franco, um dos fundadores e primeiro reitor da Universidade da Amazônia (Unama), morreu nesta quinta-feira aos 86 anos. A informação foi divulgada pela Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa). O velório será nesta quinta-feira, a partir das 9h, na capela do colégio Nossa Senhora de Nazaré. O sepultamento está marcado para a tarde, a partir das 15h, no cemitério Santa Izabel.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações

(Instagram / Feapa)