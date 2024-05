Capanema, no Pará, celebra 48 anos de tradição com tapetes de serragem para Corpus Christi

Com os famosos e tradicionais tapetes coloridos de serragem montados na rua 2 de Junho, os moradores do município de Capanema, nordeste do Pará, madrugaram para a edição 48 da homenagem ao corpo e sangue de Cristo, na celebração de Cospus Christi. Mais de 20 mil pessoas devem participar, nesta quinta-feira (30), da tradicional procissão. É uma das celebrações religiosas mais importantes do Estado.

Antes da procissão, uma missa campal começou às 7h, realizada na praça Frei Hermes, em frente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e celebrada por Dom Carlos Verzeletti.

O tradicional tapete

Também tradicional é o tapete artístico de serragem, que tem 1,3 km e é por onde passa a procissão. Este ano o tapete completa 48 anos que começou a ser feito E foi confeccionado por mais de 200 jovens de comunidades católicas do município, e voluntários.

Eles começaram os trabalhos na noite do dia anterior e passaram a madrugada realizando esse trabalho, que é uma atração turística. E atrai moradores da região.

A temática deste ano é “Eucaristia, fonte de amor fraterno"

Em 2022, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC), instituiu o reconhecimento da festividade como Patrimônio Imaterial paraense.

A Igreja Católica celebra, nesta quinta-feira, a Solenidade de Corpus Christi. Este é o único dia em que o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, "exaltado publicamente pelos fiéis que agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio da alma".

História Corpus Christi

A origem desta festa remonta ao Século XIII quando, na Bélgica, uma freira de nome Juliana recebeu diversas aparições místicas de Jesus lhe pedindo a expansão do culto à Eucaristia e o incentivo público desta devoção. A priori a festa iniciou naquela região, em 1247, pouco a pouco foi se consolidando nas cidades vizinhas até que o Papa Urbano IV a instituiu para o mundo inteiro em 1264.

Diversos milagres eucarísticos, como o da Hóstia que sangrou nas mãos de um sacerdote que duvidou da presença real de Cristo, em Bolsena, colaboraram para que Urbano IV ampliasse o culto eucarístico à Igreja no mundo inteiro.

O que significam os tapetes?

A ornamentação de tapetes é uma expressão de fé, transformada em obras de arte, geralmente confeccionadas com base de serragem, borra de café, farinha, casca de ovos, areia, folhas, flores e outros materiais. Essa iniciativa é uma expressão de carinho com a Santíssima Eucaristia, ainda segundo a Igreja Católica.

A tradição da confecção não representa penitência ou pagamento de promessas - trata-se de uma manifestação popular de adoração a Cristo. A passagem pelo tapete tem um significado especial, quando o ostensório, onde fica o Corpo de Cristo na hóstia, é carregado pelo sacerdote pelas ruas enfeitadas, e os fiéis só podem pisar nesses desenhos após a passagem do padre. Isso representa que Jesus está presente ali e é recebido com um belo tapete pelas ruas da cidade.

Esta tradição também lembra quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo colocou ramos de oliveira para que Ele passasse por cima. No entanto, apesar de fazer memória à entrada de Cristo em Jerusalém, essa procissão não tem ligação com a procissão de ramos, que antecede a Paixão de Cristo