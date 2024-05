Corpus Christi: confira como ficam os horários de ônibus para Mosqueiro com o reforço da frota

O feriado de Corpus Christi vai contar com o reforço operacional da linha Mosqueiro-São Brás, para atender à demanda de usuários que se deslocam para a ilha neste período. A medida, determinada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), entra em vigor nesta quinta-feira, 30, a partir das 8h, até o domingo, 02 de junho.

VEJA MAIS:



Horários para Mosqueiro

Na quinta-feira (30), sexta-feira (31) e sábado (1º de junho), a operação de ida para a ilha de Mosqueiro terá início às 8h, com a última viagem prevista para as 19h30, partindo sempre do terminal localizado na praça Araújo Martins, em São Brás. Já no domingo, 2, as viagens serão realizadas no período de 11h45 às 17h10.

Horários de retorno

Na quinta-feira, sexta-feira e no sábado, o reforço para o retorno iniciará às 11h20, com a última viagem prevista para sair às 19h45. No domingo, a operação será realizada das 14h30 às 19h55. As viagens de retorno para Belém saem do terminal Maracajá, localizado na rua Pratiquara, em Mosqueiro.

Fiscalização

Para garantir o cumprimento da programação, os horários de chegada e de saída dos terminais, a fiscalização será intensificada pelos agentes de transporte da Semob, tanto na Praça Araújo Martins, em São Brás, como no terminal Maracajá, em Mosqueiro.

A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus, bem como para orientar e garantir o embarque seguro dos passageiros.

Serviço:

O valor da tarifa da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás é de R$ 6,40, sendo a meia passagem R$ 3,20. A isenção tarifária no transporte coletivo rodoviário municipal é garantida a idosos e pessoas com deficiência, crianças de até 6 (seis) anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Belém.

Atendimento ao usuário

Em caso de reclamações relacionadas ao serviço do transporte coletivo, a Semob orienta o usuário a formalizar junto à Ouvidoria, nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelo Whatsapp (91) 98415-4587.

Nas queixas envolvendo a prestação de serviço de ônibus, é preciso identificar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar a empresa, averiguar e tomar as providências cabíveis.