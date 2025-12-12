Revisão no carro: confira os itens que devem ser checados antes de viajar no fim de ano

Em dezembro, muitas pessoas viajam de carro para aproveitar as férias de final de ano em municípios paraenses ou até para outros estados. Para descansar em segurança e evitar sinistros de trânsito, é essencial seja realizada uma revisão preventiva completa no veículo, na qual sejam analisados todos os setores mecânicos, como motor, pneus, bateria, freios e outros sistemas.

No fim de ano, a procura por revisão preventiva completa de veículos aumenta em Belém, segundo o diretor de auto center Thiago Nascimento. “O índice de revisão preventiva aumenta bastante no período de fim de ano, principalmente quando as famílias fazem viagem ao interior do estado. Temos um cronograma de manutenção preventiva que fazemos antes de o carro pegar estrada para garantir a segurança e o bom funcionamento do veículo”, afirma.

Itens que precisam de atenção

A revisão completa reúne dezenas de elementos que os mecânicos analisam no veículo. O diretor Thiago Nascimento revela que são checados 70 itens no total. Confira os principais itens que merecem a atenção do condutor:

Freios

O sistema de freios é essencial de ser revisado para garantir a segurança do condutor e dos passageiros. Se a pastilha de freio apresentar um índice de desgaste elevado, ela deve ser substituída para não danificar o disco de freio.

Pneus

O pneu é outro fator fundamental ao qual o condutor deve estar atento. O carro precisa estar com o alinhamento e balanceamento corretos para evitar um desgaste excessivo dos pneus.

Fluídos

O responsável técnico precisa checar o nível dos fluídos do veículo (óleo, água e combustível), pois eles são fundamentais para o bom funcionamento do motor, dos freios e do arrefecimento. Se o fluído estiver baixo ou fora da validade, pode ocasionar problemas para o automóvel.

Bateria

O condutor deve estar atento ao tempo de uso da bateria para que a carga não acabe durante a viagem.

Suspensão

A suspensão deve ser revisada para garantir a estabilidade do veículo. É importante examinar os amortecedores e molas.

Itens de segurança

A revisão deve checar se todos os itens de segurança estão adequados no veículo, como iluminação, freios, cinto de segurança, airbags, pneus e fluídos.

Iluminação

A revisão precisa conferir se há lâmpadas queimadas e checar o estado dos faróis, além das luzes de setas, alertas e traseira.

Para-brisa

O para-brisa do veículo precisa estar com o vidro limpo e sem trincas ou rachaduras, pois o item é fundamental para o motorista ter uma boa visibilidade da pista. Além disso, o limpador e o desembaçador precisam estar adequados para garantir a visibilidade.

Ar-condicionado

Pensando no conforto do condutor e dos passageiros, é importante verificar o sistema de resfriamento e de aquecimento do veículo, a fim de evitar excesso de calor ou de frio.

revisão carro Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal

Frequência da revisão

Como os veículos se desgastam ao longo do tempo de uso, a revisão deve ser realizada de forma constante. Os condutores devem realizar uma revisão completa a cada 6 meses ou a cada 5.000 km rodados, recomenda Thiago Nascimento.

O servidor público Márcio Egito destaca a importância de fazer uma revisão no veículo por conta da segurança. “É importante para garantir a segurança da nossa família e para quem vai pegar estrada. Sempre venho fazer a revisão para manter o veículo em dia, é uma questão de segurança. Revisão para ver pneu, alinhamento, troca de óleo para evitar gastos futuros desnecessários”, relata.

Márcio Egito, servidor público, costuma fazer a revisão com frequência (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A respeito da frequência da revisão, Márcio Egito comenta que segue a orientação dos especialistas. “De acordo com o período estipulado pela oficina. Eu faço a revisão completa a cada oito meses e a troca de óleo a cada 5.000 km”.

Valor e duração

A duração de uma revisão completa preventiva depende dos serviços que vão ser executados, mas dura em torno de 40 minutos no auto center dirigido por Thiago Nascimento, localizado no bairro do Marco.

Thiago Nascimento, diretor de auto center, fala sobre detalhas da revisão (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Acerca dos preços, uma revisão preventiva básica custa, em média, R$ 200, mas há revisões corretivas que superam esse valor, de acordo com Thiago Nascimento.