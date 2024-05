Corpus Christi: paraenses vão ter calor e sol nas praias e na Grande Belém (PA), diz Inmet

Quem sai de Belém (PA) rumo às áreas de praia do Pará, para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi, vai encontrar no litoral (nordeste do estado), sobretudo, muito sol e calor, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), repassada pelo meteorologista José Raimundo Souza, nesta quarta-feira (29). Esse feriado prolongado, o último de 2024, se estende a partir desta quinta-feira (29) até domingo (2). Com relação a temperaturas, elas serão altas, com a região sul do Pará podendo registrar a sensação térmica de 38°C.

José Raimundo Souza informa que nesse período as regiões sul e sudeste do Pará não irão apresentar chuva. Entretanto, a Grande Belém, o litoral (nordeste do estado) e o oeste paraense apresentarão dias de muito sol e chuva no final da tarde e até as 23h, no mesmo período.

Temperaturas

As temperaturas nas regiões do estado serão elevadas. "No sul e sudeste do Pará, a máxima irá variar entre 34°C a 36°C, com uma sensação térmica chegando na faixa de 38°C. A mínima deve ficar entre 22°C a 24°C. Na Grande Belém, a máxima varia entre 32°C a 34°C e a mínima, entre 22°C e 24°C. No litoral (nordeste), a temperatura máxima irá variar entre 31°C a 33°C (com sensação térmica de 31°C, por causa dos ventos), podendo chegar até 35°C em Tucuruí, Paragominas, Dom Eliseu e Rondon do Pará. Mínima de 23°C a 25°C. No oeste do Pará, a máxima fica entre 33°C e 35°C e a mínima de 22°C a 24°C", destaca José Raimundo.

Confira as temperaturas máximas e mínimas previstas por região:

Região Metropolitana de Belém (RMB)

Mínima: 22 a 24°C

Máxima: 32 a 34°C

Região litorânea

(Bragança, Salinas, Marudá, Curuçá e Soure)

Mínima: 23 a 25°C

Máxima: 31 a 33°C

Nordeste paraense

(Tucuruí, Paragominas)

Mínima: 24 a 26°C

Máxima: 33 a 35°C

Sul e Sudeste do Pará

Mínima: 22 a 24°C

Máxima: 33 a 36°C

Oeste do Pará

Mínima: 22 a 24°C

Máxima: 33°C a 35°C

Fonte: Inmet