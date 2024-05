Corpus Christi: jovens católicos preparam tapetes de serragem em Belém

Jovens católicos de Belém começaram na noite desta quarta-feira (29) o processo de confecção dos tradicionais tapetes de serragem, que serão utilizados nas celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira (30). Este é o único dia em que o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, exaltado publicamente pelos fiéis.

Na Arquidiocese de Belém, a Solenidade de Corpus Christi será celebrada na manhã desta quinta-feira (30) nas oito Regiões Episcopais: Coração Eucarístico de Jesus, Menino Deus, Nossa Senhora do Ó, Santa Cruz, Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista e São Vicente de Paulo.

VEJA MAIS

Maria Lisboa, da Paróquia de Santa Luzia, no bairro do Jurunas, descreveu a logística envolvida na preparação dos tapetes. “Essa serragem aqui está no processo de secagem. Por isso, está espalhada dessa forma. Nós estamos esperando a chuva passar para que possamos continuar a montagem do nosso tapete. Temos também serragens que já estão armazenadas, prontas para que a montagem possa acontecer”, explicou Maria.

Os tapetes de serragem são uma tradição secular em várias regiões do Brasil, especialmente em Belém, onde as ruas são transformadas em verdadeiras obras de arte religiosa. Cada tapete é cuidadosamente elaborado com desenhos que representam temas religiosos, e são utilizados na procissão que celebra a presença real de Cristo na Eucaristia.