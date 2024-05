Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Veja que dia cai em 2024 e o significado da data

Oficialmente, o calendário de 2024 terá dez feriados nacionais. Ao contrário do que muitos imaginam, Corpus Christi não é um deles. A data, traduzida como "Corpo de Cristo", é, na verdade, um ponto facultativo. A celebração cristã é realizada todos os anos na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.

Quando cai Corpus Christi em 2024?

Em 2024, o dia de Corpus Christi cai em 30 de maio. Por ser em uma quinta-feira, a data pode emendar na sexta-feira e com o final de semana, sendo um descanso prologado para várias pessoas.

O que é o ponto facultativo?

Nas empresas, o ponto facultativo significa que o expediente pode ou não acontecer dependendo da decisão do empregador. Geralmente, a "folga" de ponto facultativo costuma durar o dia inteiro. A data geralmente acontece em função de datas comemorativas ou importantes, mas que não fazem parte do calendário oficial de feriados.

O que é feriado?

No caso do feriado, por regra, os estabelecimentos devem parar as atividades, pois esses são instaurados de acordo com um decreto-lei conforme as categorias: feriado nacional, estadual e municipal. No entanto, há setores que não podem parar nos feriados e, nesses casos, o funcionário que trabalhar neste dia deve ser remunerado em dobro ou ganhar uma folga para compensar o dia trabalhado no feriado.

Significado da data de Corpus Christi

Originada na cidade de Liège, na Bélgica, a data de Corpus Christi evoca a presença divina no sacramento da Eucaristia, simbolizando o momento de comunhão com Deus.

A Eucaristia representa a última ceia, conhecida como Santa Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos. Segundo a Bíblia, a pedido de Cristo, os discípulos participaram do pão e do vinho em sua memória. No século XII, a freira Juliana de Cornillon teve visões repetidas que a instigaram a promover uma festividade na qual os fiéis pudessem adorar a Eucaristia, fortalecendo assim sua fé e reparando as ofensas ao Santíssimo Sacramento.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)