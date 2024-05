Corpus Christi: o que significam os tapetes de serragem? Confira a explicação para essa tradição

A ornamentação de tapetes para a celebração de Corpus Christi é uma expressão de fé, transformada em obras de arte, geralmente confeccionadas com base de serragem, borra de café, farinha, casca de ovos, areia, folhas, flores e outros materiais. Essa iniciativa é uma expressão de carinho com a Santíssima Eucaristia.

A tradição da confecção não representa penitência ou pagamento de promessas, trata-se de uma manifestação popular de adoração a Cristo. A passagem pelo tapete tem um significado especial, quando o ostensório, onde fica o Corpo de Cristo na hóstia, é carregado pelo sacerdote pelas ruas enfeitadas, e os fiéis só podem pisar nesses desenhos após a passagem do padre. Isso representa que Jesus está presente ali e é recebido com um belo tapete pelas ruas da cidade.

Esta tradição também lembra quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo colocou ramos de oliveira para que Ele passasse por cima. No entanto, apesar de fazer memória à entrada de Cristo em Jerusalém, essa procissão não tem ligação com a procissão de ramos, que antecede a Paixão de Cristo.

Como é a tradição de tapetes no Pará?

No Pará, a tradição é muito famosa e tem força entre jovens, adultos e idosos no município de Capanema, nordeste paraense. Mas também tem confecção de tapetes de serragem nas dependências de algumas paróquias da Arquidiocese de Belém. A montagem começa na véspera do feriado de Corpus Christi.

A tradição na Grande Belém está presente na Região Sant 'Ana (Paróquia Santa Luzia, no Jurunas; e na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na Batista Campos. Ambas em Belém); Região São Vicente de Paulo (Paróquia São Vicente de Paulo, no Paar, em Ananindeua); Região Santa Cruz (Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Telégrafo; e Paróquia Sagrada Família, no Curió-Utinga. Ambas em Belém); Região Santa Maria Goretti (Paróquia São Pedro e São Paulo, no Guamá; e São Miguel Arcanjo, na Cremação); Região São João Batista (Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci, distrito de Belém); Região Coração Eucarístico de Jesus (Paróquia São José de Anchieta e Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, ambas no Coqueiro, em Belém; e Paróquia da Natividade, no Parque Verde, em Belém); Região Menino Deus (Praça da Matriz do município de Marituba); e Região Nossa Senhora do Ó (Paróquia São Pedro Pescador, no distrito de Mosqueiro, em Belém).

História Corpus Christi

A origem da celebração de Corpus Christi remonta ao Século XIII, quando na Bélgica, uma freira de nome Juliana recebeu diversas aparições místicas de Jesus lhe pedindo a expansão do culto à Eucaristia e o incentivo público desta devoção. A priori a festa iniciou naquela região, em 1247, pouco a pouco foi se consolidando nas cidades vizinhas até que o Papa Urbano IV a instituiu para o mundo inteiro em 1264.

Diversos milagres eucarísticos, como o da Hóstia que sangrou nas mãos de um sacerdote que duvidou da presença real de Cristo, em Bolsena, colaboraram para que Urbano IV ampliasse o culto eucarístico à Igreja no mundo inteiro.