Católicos de Capanema iniciam a confecção do tapete, nesta quarta, para celebrar Corpus Christi

Esse ano completa 48 anos de tradição a confecção do tapete de serragem em homenagem ao corpo e sangue de Cristo, no município de Capanema, nordeste do estado. Nesta quarta-feira (29), a partir das 20h, após uma missa, os jovens das comunidades católicas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de Nossa Senhora de Nazaré, no município, dão início à montagem dos tapetes de serragem. A confecção ocorre durante toda a madrugada. Na manhã de quinta-feira (30), a população faz caminhada com o Santíssimo Sacramento.

Mauro Menezes faz parte da equipe de organização e diz que a programação conta com mais de 200 pessoas envolvidas entre jovens da comunidade católica e demais voluntários. Toda essa preparação ocorre com pelo menos dois meses de antecedência, quando são definidos o tema e o lema da procissão.

Esse ano, a tradição de Corpus Christi em Capanema tem como tema “Eucatistia, fonte de amor fraterno” e lema “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. "Todo esse preparativo começa há dois meses com a definição do tema e do lema da festividade. Após essa etapa, são feitos os desenhos baseados na temática e, em seguida, começa a ser recolhida a serragem”, explica Mauro;

A serragem é doada por marceneiros da área rural e urbana do município, que se empenham em contribuir com a tradição. O trecho onde o tapete de 1.300 metros é montado fica nas proximidades da igreja matriz de Perpétuo Socorro. Na última segunda-feira foi feita a demarcação das pinturas, que são separadas em dez blocos.

"O trecho de 1.300 metros é dividido em dez blocos e as comunidades católicas se dividem para fazer a ornamentação com a serragem”, destaca Mauro Menezes. Na quinta-feira (30), às 7h, terá início a Missa campal, presidida pelo bispo D. Carlos Verzeletti, que acontecerá em frente à igreja matriz do Perpétuo Socorro. Após a missa o Santíssimo Sacramento passa pelo tapete, onde é realizada a benção.

A procissão de Corpus Christi tem como significado lembrar a jornada de Deus em busca da terra prometida, conforme descrito no Antigo Testamento, quando o povo peregrino foi alimentado com o maná no deserto.

CONFECÇÃO DOS TAPETES EM BELÉM

Para quem quiser vivenciar um pouco da festividade católica em Belém a Arquidiocese divulgou os locais onde as comunidades católicas vão confeccionar os tapetes.

Região Sant ‘Ana :

Paróquia Santa Luzia – Jurunas, montagem do tapete na quarta-feira (29) a partir das 19h.

Paróquia Santo Antônio de Lisboa montagem do tapete na quarta-feira (29) a partir das 19h.

Região São Vicente de Paulo:

Paróquia São Vicente de Paulo montagem do tapete na quarta-feira (29) às 19h

Região Santa Cruz:

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro montagem do tapete na quarta-feira (29) a partir das 20h

Paróquia Sagrada Família vai fazer, a partir das 19h

Região Santa Maria Goretti

Paróquias São Pedro e São Paulo e em São Miguel Arcanjo, montagem do tapete na quarta-feira a partir das 19h.

Região São João Batista:

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, montagem do tapete na quarta-Feira (29) a partir das 19h

Região Coração Eucarístico de Jesus

Paróquia São José de Anchieta e Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, montagem do tapete na quarta-feira (29) a partir das 19h

Paróquia da Natividade fará o tapete na quarta-Feira (29) a partir das 21h

Região Menino Deus

Praça da Matriz de Marituba, montagem do tapete na quarta-feira (29) a partir das 19h

Região Nossa Senhora do Ó

Paróquia São Pedro Pescador – Mosqueiro, montagem do tapete na quarta-feira (29) a partir das 18h30