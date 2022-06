Corpus Christi: Capanema retoma tradição após dois anos de pandemia

Após dois anos sem realizar a procissão de Corpus Christi, por causa da pandemia, Capanema, no nordeste do Pará, volta aos moldes tradicionais. A comunidade católica, muito ansiosa, desde a madrugada já ocupava as ruas por onde a procissão irá passar. Já são 76 de tradição.

A festividade católica se inicia com uma missa celebrada pelo arcebispo de Castanhal, dom Carlos Verzellet, em frente à igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Após a celebração, os fiéis irão caminhar pelas ruas da cidade com o Santíssimo Sacramento, que é o Corpo de Cristo exposto em um Hostensório. O percurso de 1,3 mil metros foi decorado com o tradicional tapete de serragem.

A casa da família Andrade, que fica em uma das ruas por onde passará a procissão foi decorada com balões para esse momento espacial. "É uma satisfação muito grande , assim como a emoção . Dois anos aguardando para fazer essa homenagem . Nossa família já participa há mais de 39 anos e ficamos muito orgulhosos”, disse Magda Magalhães.

O tapete de serragem, confeccionado para as celebrações de Corpus Christi em Capanema, tem mais de 1 km de extensão (Filipe Bispo / O Liberal)

Tapete de serragem em Capanema (Filipe Bispo)

