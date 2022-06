Corpus Christi: feriado incentiva embarques no Terminal Rodoviário de Belém

O dia foi de embarque de passageiros nesta quarta-feira (15) no Terminal Rodoviário de Belém, com muita gente aproveitando para seguir viagem para municípios com áreas de praia no interior do Estado. A movimentação prosseguiu até o começo da noite e envolveu, também, pessoas que chegavam de outras cidades paraenses para a capital Belém. Afinal, este feriado de Corpus Christi é o primeiro sem restrições severas para circulação de cidadãos nas praias, ou seja, fora do pico da pandemia da covid-19 que se estendeu pelos últimos dois anos.

Entre as pessoas com malas e bagagem para viajar no Terminal Rodoviário estava a universitária Ádria Lobato, 27 anos, moradora do Distrito de Icoaraci. "Eu estou viajando para São Luís (MA), vou passar o feriado e o aniversário também, agora, sábado.Um feriado prolongado, né? Então, a gente vai para lá", declarou, sem esconder a alegria de poder novamente aproveitar uma viagem após o auge da pandemia.

Ádria segue viagem a passeio por conta própria, já que não tem familiares em São Luís. Ela disse que sempre teve vontade de conhecer as praias do Maranhão, que são mais perto de Belém. Em especial, os Lençóis Maranhenses e o Centro Histórico. "Dizem que tem o melhor São João do Nordeste, então, eu vou para lá para conhecer". Ela pretende estar em Belém na segunda -feira (20).

Em férias, o amazonense Gabriel Barretos, 24 anos, engenheiro de sistemas, e esposa, estavam no Terminal Rodoviário de Belém no fina da tarde prestes a embarcar para São Luís (MA), após dois dias visitando Belém. "Moramos em Vitória, no Espírito Santo, e aproveitamos para vir até o norte do Brasil e vamos agora até os Lençóis Maranhenses", declarou Gabriel, momentos antes de embarcar para o nordeste do Brasil em viagem de 12 horas de Belém até São Luís (MA).



Debandada

Cerca de 17 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém por ocasião do feriado de Corpus Christi. Esse total distribui-se em 9.500 embarcados e 7.600 desembarcados.

Os destinos mais procurados são Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia de Nazaré, Curuçá e Salinópolis. Nos destinos interestaduais, as maiores demandas são para São Luís (MA), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), de acordo com estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart).

Passagens

O movimento de procura por passagens e de embarque no Terminal Rodoviário cresceu nesta quarta-feira, inclusive, em ônibus extras, como informou um funcionário de empresa rodoviária sem se identificar. Para a Ilha de Mosqueiro, a passagem custa R$ 13,00; para Bragança, R$ 59,06; para Salinópolis, R$ 59,29; para Marudá, R$ 45,00; para Vigia de Nazaré, R$ 26,00.

A passagem para São Luís (MA) sai por R$ 197,96; Fortaleza (CE), R$ 446,00; Recife (PE) a R$ 453,00, e para o Rio de Janeiro (RJ) a R$ 570,00 em média.