Após uma pancada de chuva no início da tarde deste sábado (12/07), o tempo firmou e o movimento seguiu intenso na Praia do Atalaia, em Salinópolis, um dos principais destinos do veraneio paraense. Com céu parcialmente limpo e maré enchendo, banhistas aproveitaram o fim de tarde típico do mês de julho: faixa de areia cheia, trânsito nas pistas molhadas da praia e música alta vinda de carros.

O cenário, já tradicional nesta época do ano, ganhou um tom especial com o pôr do sol, que atraiu olhares e virou pano de fundo para fotos à beira-mar. Mesmo com a instabilidade climática, a movimentação se manteve constante ao longo do dia, com um grande fluxo de veranistas que lotam a cidade durante os fins de semana de julho.

Salinas: após pancada de chuva, pôr do sol encanta banhistas na Praia do Atalaia neste sábado (12) Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal

Entre os frequentadores do Atalaia estava o estudante Paulo Avelar, de 22 anos, que veio de Belém acompanhado da namorada, Gabriela Modesto, e de um casal de amigos. O grupo chegou à praia justamente no momento em que a chuva caiu sobre Salinópolis, mas não se intimidou. “Fomos a um bar para esperar passar, e depois atravessamos para a praia”, disse Paulo.

O Casal Paulo Avelar e Gabriela Modesto e amigos (Igor Mota / O Liberal)

Gabriela, de 18 anos, está morando recentemente na capital paraense e não visitava Salinas há cerca de oito anos. Para ela, a cidade está diferente. “Tudo mudou bastante. Está bem mais urbanizada, com novos empreendimentos e mais opções de lazer. Foi muito bom voltar. Vamos aproveitar esses três dias por aqui”, afirmou.

O casal também participou do primeiro dia de programação do Festival Pé na Areia, realizado na última sexta-feira (11), e já garantiu o retorno à arena neste sábado. “Fomos no primeiro dia do festival e vamos de novo hoje. Compramos o passaporte. Depois ainda vamos para outro lugar curtir. Recomendo muito Salinas, gosto das festas, das pessoas e do clima daqui”, completou Paulo.

A advogada Aldrin silva e os seus amigos (Igor Mota / O Liberal)

A advogada Aldrin Silva, de 32 anos, também veio de Belém com um grupo de amigos para aproveitar o fim de semana em Salinas. “Todo ano a gente vem para cá, se reúne com os amigos. Hoje o grupo está completo”, contou.

Sobre o movimento na faixa de areia, ela avaliou como surpreendentemente tranquilo. “Na verdade, a gente estava comentando isso agora. Está bem tranquilo, para o que a gente conhece de Salinas”, disse. O grupo planejava assistir ao pôr do sol antes de seguir para o show no espaço Pé na Areia.