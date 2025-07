Pará reforça ações de prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais

A Coordenação Estadual de Hepatites Virais (CEHV) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) destaca a importância da campanha “Julho Amarelo”, como parte da mobilização que marca o mês de intensificação da prevenção e controle das hepatites, alusivas a 28 de Julho, Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais.

Durante todo o ano, a Sespa, por meio do Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis, oferta testes rápidos e preservativos (externo e interno) às secretarias de saúde dos 144 municípios do Pará. Os materiais são direcionados ao desenvolvimento de ações de saúde e prevenção realizadas pelos Centros Regionais e orgãos municipais de saúde pública.

Alinhamento

A programação da campanha deste ano, até o momento, será desenvolvida em três momentos, com testagens e encontro para alinhamento técnico. A campanha “Julho Amarelo” representa o esforço para combater o sub-registro de casos de hepatite e ampliar o acesso à testagem e ao diagnóstico precoce, por meio do estímulo à vacinação contra o tipo B – ofertada gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) –, reforçando a assistência e o tratamento dos tipos mais perigosos da doença: B e C.

A coordenadora de Hepatites Virais pela Sespa, Caroline Figueiredo, ressalta que, por ser uma doença silenciosa, o principal objetivo da campanha é a busca ativa por pessoas que não sabem que têm os vírus, e precisam logo de tratamento para não serem surpreendidas pelas consequências de um diagnóstico tardio, como uma cirrose ou câncer de fígado. O rápido diagnóstico também evita a disseminação da hepatite.

A ênfase deste ano será dada ao público masculino, que ainda reúne o maior do número de casos positivos. Um primeiro passo nesse sentido foi dado no dia 21 de junho deste ano, quando torcedores do Remo e do Paysandu - clubes de futebol do Pará - puderam ter acesso a testes rápidos durante o jogo realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A iniciativa foi coordenada pela Sespa, com apoio do Projeto Saúde Por Todo o Pará, e parceria da Prefeitura Municipal de Belém.

Diagnóstico

A hepatite é uma inflamação nas células do fígado, e pode ser ocasionada pelos vírus A, B, C, D e E. O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue.

As infecções pelos vírus B e C geralmente não apresentam sintomas. Por terem característica silenciosa, podem evoluir para a forma crônica, assim como o desenvolvimento de fibrose, cirrose hepática e carcinoma hepatocelular.

Classificada como doença crônica, a Hepatite C é uma doença sem sintomas aparentes, que pode ficar no organismo por até 20 anos sem se manifestar. A doença pode ser transmitida por agulhas e seringas contaminadas, ou por objetos cortantes não esterilizados.

Testar

A Sespa recomenda aos municípios intensificar as mobilizações com oferta de testagem gratuita, estratégia essencial de busca ativa dos pacientes silenciosos de hepatites. Independentemente de faixa etária, podem procurar o serviço pessoas que colocaram piercing e fizeram tatuagem; quem recebeu transfusão de sangue antes de 1993 e profissionais de saúde.

No Pará, a pessoa que quiser saber se tem ou não hepatite deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, para que inicie o fluxo de atendimento pelo SUS. Em caso de necessidade de tratamento, a pessoa é encaminhada a um dos 41 Serviços de Atendimento Especializado (SAE) em HIV/Hepatites Virais espalhados pelo Pará. Nos casos mais complexos, o paciente ainda pode ser referenciado para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, especialista no tratamento de doenças do fígado em casos avançados e transplante hepático.

Por meio da CEHV, a Sespa intensifica também as ações contra a doença no Estado, por meio de atividades educativas para prevenção e serviços de saúde prestados em parceria com os municípios, principalmente em comunidades de difícil acesso, como ribeirinhas e populações indígenas.

Frequência

Em função do estímulo ao diagnóstico precoce, os casos de hepatite no Pará oscilam entre os tipos mais frequentes - A, B e C -, de acordo com os registros mais recentes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan NET).

Da doença do tipo A foram registrados 25 casos em 2024, e seis entre janeiro e junho deste ano. Casos confirmados de Hepatite B somaram 506 no ano passado, e mais 142 nos primeiros seis meses de 2025.

Ainda segundo o Sinan NET, os casos de Hepatite C no Pará totalizaram 360 ocorrências em 2024, e 97 neste ano, conforme dados atualizados até 10 de junho.

Em relação às mortes causadas pela doença, as mais fatais são complicações causados pelos tipos B e C. Na série histórica entre 2020 e 2024, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) atestam que 237 pessoas morreram devido a hepatites, sendo 64,28% desse total causados pelo tipo C da doença.

Programação da campanha “Julho Amarelo”:

Dia 10/07 (quinta-feira): Quinto encontro técnico dos Serviços de Atendimento Especializados (SAEs) em Hepatites Virais, no auditório da Sespa, das 8h às 17h. Serão disponibilizadas 185 vagas, sendo 100 reservadas a profissionais da Atenção Primária de Belém.

Quinto encontro técnico dos Serviços de Atendimento Especializados (SAEs) em Hepatites Virais, no auditório da Sespa, das 8h às 17h. Serão disponibilizadas 185 vagas, sendo 100 reservadas a profissionais da Atenção Primária de Belém. Dia 17/07 (quinta-feira): Ação de testagem alusiva realizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia, no Parque Shopping, com testagem rápida (Hepatite B, Hepatite C, HIV e Sífilis) para a população, das 10h às 21h.

Ação de testagem alusiva realizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia, no Parque Shopping, com testagem rápida (Hepatite B, Hepatite C, HIV e Sífilis) para a população, das 10h às 21h. Dia 30/07 (quarta-feira): Ação de testagem na Fundação Santa Casa de Misericórdia, realizada pela própria instituição, com a oferta de testagem rápida (Hepatite B, Hepatite C, HIV e Sífilis) para funcionários, pacientes, acompanhantes e população em geral, das 8h às 17h.