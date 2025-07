Julho Amarelo: Belém registra 105 casos de hepatites este ano e leva testagem a toda a região

Somente em 2025, Belém já notificou 105 novos casos de hepatites virais, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Em 2024, foram 370 registros, sendo 287 entre moradores da capital. Os números acendem o alerta para o risco silencioso dessas infecções e reforçam a importância do Julho Amarelo, campanha nacional que incentiva o diagnóstico precoce, a vacinação e o tratamento gratuito.

As hepatites virais são doenças que atacam o fígado e podem evoluir de forma assintomática durante anos, levando a quadros graves, como cirrose ou câncer hepático. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial para quebrar o ciclo de transmissão e evitar complicações.

Testes rápidos e vacina são oferecidos pelo SUS

Em Belém, a população pode realizar o teste rápido para hepatites B e C de forma totalmente gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O exame é simples, indolor e o resultado sai em poucos minutos.

Além da testagem, a rede municipal de saúde oferece a vacina contra a hepatite B para pessoas de todas as idades. Mesmo quem não sabe se já foi imunizado pode tomar as doses, que são seguras e estão disponíveis em qualquer UBS. Caso o teste dê positivo, o paciente é encaminhado para acompanhamento médico especializado, com direito a tratamento e medicamentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ações itinerantes reforçam a prevenção

Durante o Julho Amarelo, equipes da Sesma intensificam ações de busca ativa e testagem em pontos estratégicos de grande circulação, como praças, feiras livres, terminais rodoviários e espaços comunitários. A meta é ampliar o número de exames em pelo menos 30% em relação ao ano passado, quando cerca de 6 mil testes foram realizados na capital.

Reginaldo Júnior, coordenador municipal de ISTs/Aids e Hepatites Virais da Sesma, destacou a importância da ação. “No verão, a população se concentra nas praias, ilhas e balneários. Por isso, pensamos em uma programação especial nesses locais para garantir que o cuidado com a saúde também esteja presente nesse período. Nosso objetivo é facilitar o acesso e ampliar a adesão às ações de testagem e vacinação contra as hepatites virais”, explicou.

Entre os locais que receberão as ações estão as ilhas de Cotijuba, Combu, Outeiro e Mosqueiro, com atividades planejadas para os fins de semana. A estratégia também contempla a Parada LGBTQIAPN+ de Mosqueiro, no dia 27 de julho, véspera do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.

Profissionais da atenção básica também foram capacitados para atuar na campanha em toda a rede. “Nossa rede está preparada para acolher todas as pessoas que nos procurarem. Quem for diagnosticado com hepatite B ou C será encaminhado para tratamento na Casa Dia. Já quem testar negativo e estiver com a vacina incompleta será orientado a completar o esquema vacinal. Assim, garantimos o cuidado integral, da prevenção ao tratamento”, reforçou Reginaldo.

Saiba onde buscar atendimento

Quem quiser realizar o teste deve procurar a UBS mais próxima ou um dos CTAs da cidade. É necessário apresentar um documento de identidade e, se possível, o cartão do SUS. O atendimento é rápido, gratuito e sigiloso.

Para mais informações, a população pode acessar o site da Prefeitura de Belém ou entrar em contato com a unidade de saúde de referência do seu bairro. A recomendação dos profissionais de saúde é clara: quem se cuida, se testa. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura e controle da doença.

Programação Julho amarelo 2025

04/07 (Sexta), 14h às 19h – Feira da Diversidade – Prevenção e testagem

Local: CENTUR

05/07 (Sábado), 10h às 22h – Ação de prevenção, testagem e vacinação

Local: Shopping Bosque Grão-Pará

06/07 (Domingo), 14h às 20h – Ação de prevenção, testagem e vacinação

Local: Shopping Bosque Grão-Pará

11/07 (Sexta), 08h às 14h – Ação de prevenção, testagem e vacinação

Local: Ilha de Cotijuba

12/07 (Sábado), 08h às 14h – Ação de prevenção, testagem e vacinação em bares e restaurantes

Local: Ilha do Combu

13/07 (Domingo), 08h às 14h – Ação de prevenção, testagem e vacinação

Locais: Ilha de Outeiro e Orla de Icoaraci

16/07 (Domingo), 16h às 20h – Ação de prevenção, testagem e vacinação

Local: Ver-o-Peso

26/07 (Sábado), 08h às 14h – Ação de prevenção, testagem e vacinação

Local: Ilha de Mosqueiro

27/07 (Domingo), 10h às 16h – Ação de prevenção – Parada LGBTQIAPN+

Local: Ilha de Mosqueiro

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)