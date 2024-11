Campeonato de Bodyboard em Salinas deve reunir atletas e entusiastas do esporte

Salinas vai receber, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, o Circuito Salinense de Bodyboading 2024, ou “Maçarico 360º”, como é mais conhecido, que será realizado na praia do Maçarico, no município do nordeste paraense. O evento, realizado pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS), marca a primeira etapa do circuito.

Cerca de 30 atletas devem participar da competição, na área da praia do Maçarico conhecida como “Pico 360º”. Durante os três dias de evento, os bodyboarders disputarão as melhores colocações nas categorias open feminino, open masculino, master e legend. Este ano, assim como em 2023, o circuito salinense deve contar com três etapas.

Nos dois primeiros dias de evento serão realizadas as primeiras baterias das oitavas de final, quartas de final e semifinal, e no domingo (01/12), será disputada a grande final, que definirá os campeões da etapa. As baterias terão o tempo de 15 minutos, cada.

Para o presidente da ABBS, Sérgio Chêne, “o esforço da associação é estimular a prática esportiva, cultivar a boa saúde, a inclusão social e a sustentabilidade”. A segunda etapa deve ocorrer entre os dias 13 e 15 de dezembro, quando serão definidos os campeões do circuito de 2024. A primeira etapa contará com troféus e medalhas, e demais premiações.

VEJA MAIS

Outras atividades

Além da competição, a ABBS programou ações educativas e socioambientais durante o Maçarico 360º. Na agenda estão programadas palestras como a “Camaleão: conhecendo a espécie”, a ser proferida pela bióloga Josie Figueiredo, coordenadora do projeto Suruanã, que consiste no monitoramento de desovas de tartarugas marinhas, desenvolvido dentro do espaço Monumento Natural do Atalaia (Mona).

“A ideia de falar da espécie é de despertar a realidade do ecossistema natural, testemunhado pelos desportistas. Nessa etapa, chamaremos atenção para o camaleão, e nas outras elegeremos outros animais, assim como outros personagens desse ambiente”, frisa Chêne.

A programação contará ainda com ações de grafite de Sebastião Santos e uma aula inclusiva de bodyboarding destinada a crianças, jovens e adultos com necessidades especiais. “A ABBS tem essa preocupação de proporcionar, pelo esporte, uma experiência inclusiva a qualquer cidadão. Nossa associação está de portas abertas a parcerias”, ressalta o presidente da associação.