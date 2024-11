Ciclismo paraense conquista mais uma medalha nos Jogos da Juventude Caixa

Nesta sexta-feira (15), o Pará subiu novamente no lugar mais alto do pódio dos Jogos da Juventude Caixa, com a modalidade de ciclismo, com o atleta do município de Soure, Erick Sebastião Costa Cruz, 16 anos, disputou a prova Ciclismo por Pontos, fechando a competição em primeiro lugar, somando 18 pontos, levando a medalha de ouro para a casa. a categoria feminina, a ciclista, Elisa Carine Cavalcante Gomes, 15 anos, ficou em sétimo lugar.

O ambos tiveram o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), encerra no dia 28 deste mês, reunindo mais de 4 mil atletas dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.

O Secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a conquista do atleta de Soure. “Essa conquista mostra que não temos somente atletas na capital, mas sim, no interior do Estado do Pará. E nós, do Governo do Pará, por meio da Seel, olhamos para todos, e acreditamos na força do esporte paraense por todo o Pará! Quero parabenizar esse jovem medalhista que levou o nome do Marajó e do Pará para o top da maior competição de 15 a 17 anos do Brasil. E parabenizo também a quinta melhor do país, a nossa Elisa Gomes, disse o secretário.

Ambos os atletas estão participando pela primeira vez da competição nacional. O atleta Erick Cruz, destacou a importante conquista para a sua carreira. “Essa medalha aqui é muito importante para mim, é a minha primeira vez nos Jogos da Juventude, e estou aqui realizando esse sonho de levar esse ouro. Essa conquista é para a minha família, para o meu pai, a minha equipe, e a todos do Pará. O ouro é do Pará”, disse o campeão dos Jogos da Juventude.

A outra participante foi a jovem Elisa Gomes, que ficou na sétima colocação dos jogos. “Fui a sétima melhor do Brasil. Foi uma prova muito disputada, mas fui super bem, porque disputei com várias atletas mais velhas do que eu, e vejo que fui bem numa competição bastante forte”, disse Elisa Gomes.

CICLISMO NOS JOGOS DA JUVENTUDE CAIXA

O Pará conquistou até o momento nos Jogos da Juventude três medalhas de ouro, e configura na classificação geral na quarta colocação da competição. No primeiro dia de Jogos duas medalhas de ouro, no ciclismo, com o atleta Inácio Luz, na prova de Potência Máxima individual e na dupla mista com a ciclista Bianca Fernandes. E hoje com o jovem Erick Cruz, com a medalha de ouro na prova de Ciclismo por Pontos.

SEGUNDO BLOCO

Na sexta-feira (15), às 21h embarca o segundo o bloco do Pará, para os Jogos da Juventude CAIXA, com 59 integrantes - atletas, técnicos, chefe de delegação e dirigentes -, com destino a João Pessoa. São atletas das modalidades natação, águas abertas, ginástica artística, wrestling, vôlei de praia e basquete.