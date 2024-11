Ciclistas paraenses brilham nos Jogos da Juventude e são convocados para a Seleção Brasileira

Paraenses sobem no lugar mais alto dos Jogos da Juventude Caixa, com duas medalhas de ouro, na categoria sub-17, e mais a convocação para a Seleção Brasileira de Ciclismo. O jovem Inácio Gabriel Almeida Luz conquistou as medalhas de ouro, nas provas de Potência Máxima individual e dupla mista, formada com a atleta paraense Bianca Walleria Meireles Fernandes. Um feito inédito para ambos os atletas. A prova foi realizada nas 3 Ruas - Bancários na tarde de quarta-feira (13).



As medalhas foram entregues na tarde de hoje (15), no palco do Centro de Convenções. Os ciclistas tiveram apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte Lazer (Seel). O evento esportivo vai até o dia 28 de novembro, reunindo mais de 4 mil atletas e 18 modalidades, realizado em João Pessoa, na Paraíba, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).



O Pará está sendo representado nesta primeira etapa de competições por atletas das modalidades badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo e tênis de mesa. A delegação é composta por 44 atletas, técnicos, chefe de delegação e dirigentes.

Inácio Gabriel e Bianca Fernandes junto com o staff da delegação paraense. (Jessé Lima / Ascom Seel)



O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a felicidade de ver os atletas paraenses brilhando em umas das maiores competições do País, tendo mais um atleta apoiado pelo Governo recebendo a convocação para a Seleção Brasileira de Ciclismo. “É uma alegria imensa receber essa notícia que os nossos atletas estão brilhando em João Pessoa, na Paraíba, conquistando medalhas de ouro e fazendo história nesta competição tão importante a nível nacional. E quero parabenizar o Inácio pelo feito e pela convocação para a Seleção Brasileira, e também parabenizo a Bianca pela linda vitória. Nós do Governo do Pará, por meio da Seel, estamos orgulhosos por essas e outras notícias lindas como essa”, disse o secretário.

Recorde nos Jogos da Juventude

O paraense bateu recorde na sua prova de Potência Máxima individual, na categoria masculino, ao atingir a marca de 1974 watts (W). Na dupla mista, Inácio, ao lado de Bianca Fernandes, somaram 2918 watts. O jovem está na sua terceira participação dos Jogos, e soma outros sete títulos nacionais, contando com as edições anteriores, além da Copa Norte e Nordeste.



O atleta campeão, Inácio Luz, destacou a importância da conquista em sua terceira participação nos Jogos da Juventude Caixa. “Estou muito feliz por essas vitórias que nos deram duas medalhas de ouro para o Pará. Ganhei na prova de Potência Individual e na dupla mista com a Bianca, só tenho a agradecer ao apoio do Governo do Pará por estar aqui realizando o meu sonho”, disse o Inácio Luz, de Paragominas, interior do Pará.



O atleta ainda destaca a convocação para a Seleção Brasileira de Ciclismo. “Hoje recebi mais uma convocação para integrar a Seleção Brasileira de Ciclismo, para dizer a verdade, essa é a minha quarta convocação, venho sendo convocado desde 2021, na época disputava os JEB’s. Estou muito feliz por cada momento importante da minha vida”, conclui.

Resultados da prova de Potência Máxima do ciclismo

Masculina individual

· Ouro: Inácio Gabriel Almeida Luz-Pará (1974 watts)

· Prata: Josué Teixeira Feitosa Júnior-Tocantins (1612 watts)

· Bronze: Antônio Kaio Cavalcante Ferreira-Piauí (1609 watts)

Duplas mistas

· Ouro: Pará – Inácio Gabriel Almeida Luz e Bianca Walléria Meireles Fernandes (2918 watts)

· Prata: Roraima – David BArros de Almeida e Alissya Mourão Andrade (2897 watts)

· Bronze: Piauí – Antônio Kaio Cavalcante Ferreira e Andreia Monteiro Marques (2697 watts)