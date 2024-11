Atletas do Norte e Nordeste se destacam e dominam pódio no 1º dia dos Jogos da Juventude 2024

As competições de ciclismo abriram o primeiro dia dos Jogos da Juventude nesta quarta-feira (13), em João Pessoa (PB), com atletas do Norte e Nordeste garantindo a maioria das medalhas nas provas de potência máxima. O evento, que reúne mais de quatro mil estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país, com idades entre 15 e 17 anos, é uma das principais plataformas para o surgimento de novos talentos no esporte brasileiro.

As disputas em 18 modalidades olímpicas acontecem até o dia 28 de novembro, com transmissão ao vivo no canal do Time Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no YouTube.

Desde a primeira edição, realizada nos anos 2000, os Jogos da Juventude têm revelado vários atletas que chegam a representar o Brasil nas Olimpíadas. Entre esses nomes estão a judoca Beatriz Souza e o velocista Alison dos Santos, que conquistaram medalhas de ouro e bronze, respectivamente, nos Jogos de Paris.

A cerimônia oficial de abertura, realizada na quarta-feira à noite, no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa, teve a participação de Bia Souza, campeã olímpica no judô, que acendeu a pira dos Jogos. Também estiveram presentes atletas como Rebeca Andrade, bicampeã olímpica na ginástica artística; Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética; e Edival Pontes, bronze no taekwondo.

“Os Jogos da Juventude simbolizam a realização de sonhos, o começo de trajetórias que podem, sim, levar muitos de vocês aos maiores palcos do esporte mundial. Estamos aqui para celebrar o potencial de mais de 4 mil jovens atletas de todas as partes do Brasil, que têm a chance de mostrar o seu talento e, mais do que isso, mostrar a força do esporte como ferramenta de transformação”, afirmou Paulo Wanderley, presidente do COB, em seu discurso de abertura.