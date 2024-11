Ginásio de Portel recebe campeonato de Futsal com foco nas categorias de base

A cidade de Portal, região do Marajó, deu início ao Campeonato Portelense de Futsal para categorias de base. O torneio é sediado no Ginásio Municipal e contou com a participação de aproximadamente 280 atletas com idades entre 10 e 17 anos, distribuídos em 20 equipes. Focada na formação de novos talentos, a disputa abrange as categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

O torneio tem como objetivo promover o desenvolvimento dos jovens, incentivar a prática esportiva em diversos contextos sociais e fomentar a integração e a convivência entre os participantes.

A cerimônia de abertura reuniu familiares, professores e amigos dos atletas. As partidas serão disputadas nos próximos finais de semana, para que o público possa acompanhar o campeonato e apoiar os times.

“É uma honra ver nossos alunos participando de um evento que vai além da competição, sendo uma verdadeira escola de valores para a vida”, disse Sinete Costa, diretora da Escola Municipal Dilma Carvalho.

O campeonato é uma ação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECELT), assim, o víeis educativo é muito importante de ser desenvolvido no torneio.

“O campeonato é uma oportunidade incrível para Portel, pois não só promove o esporte, mas também fortalece nossa comunidade. A prática esportiva traz benefícios como saúde, disciplina e união familiar. Ver os jovens se dedicando e vibrando em quadra mostra que estamos no caminho certo para uma cidade mais integrada e saudável”, declarou o diretor de Esportes e Lazer da SECELT, Adamias Palheta.