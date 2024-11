Inédito: Remo vence Brasília de virada e conquista Taça Brasil na divisão sub-20

O Clube do Remo fez história ao conquistar a Taça Brasil na divisão sub-20 no último domingo (03), algo inédito na história do futsal do estado. O time paraense venceu o Brasília de virada, com um placar de 2 a 1, trazendo o título para casa.

A partida foi realizada no ginásio Poliesportivo Santos Dumont, em Recife, e começou equilibrada. Apesar de dominar as ações, o Remo viu o Brasília abrir o placar com um gol de Marcelinho aos 14 minutos. No entanto, no último minuto do primeiro tempo, Alê empatou a partida, levando as equipes para o intervalo com um 1 a 1.

Na segunda etapa, o Brasília voltou mais ofensivo, mas foi o Remo que marcou o gol da virada com Kaynã aos nove minutos. O time paranaense tentou reagir com um goleiro linha, mas não conseguiu converter suas chances em gols. Assim, o Remo garantiu a vitória e o título.

Campanha na competição

Durante a competição, o Remo apresentou um desempenho quase perfeito, começando com uma fase de grupos em que venceu o Sumov (7x4) e o Vivaz (7x2), tropeçou na terceira rodada e foi derrotado pelo Sport (7x4). Mesmo com a derrota, o time garantiu sua classificação para as semifinais.

Na semifinal, o Remo enfrentou o Bandeirantes Santa Cruz em um jogo difícil, mas saiu vitorioso com um resultado de 2 a 1, que garantiu a passagem para a final. Menos de 24 horas depois, a equipe voltou à quadra para disputar o título contra o Brasília e saiu vitorioso.

Além do título, Danilo se destacou como artilheiro da competição, marcando sete gols, e Carlinhos Rez foi reconhecido como o melhor técnico do torneio.