Ex-Remo, paraense é convocado para a seleção brasileira de futsal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última quarta-feira (23), a lista de convocados para a seleção brasileira de futsal, que se prepara para o primeiro torneio após a conquista do hexa na Copa do Mundo. Entre os nomes está o do paraense Thiaguinho, ex-Remo.

A lista é para a disputa da primeira etapa da Liga Evolução da Conmebol, que ocorre em Fortaleza, entre os dias 6 e 10 de novembro. Esse será o primeiro teste da equipe após o mundial.

Natural de Belém, Thiaguinho tem 21 anos e atua como ala. Esta é a sua primeira oportunidade na equipe principal. O jogador já fazia parte da seleção sub-20. O atleta estava na campanha que terminou com o título da Liga Sul-Americana de Futsal, em novembro de 2023, ao derrotar a Colômbia por 2 a 0.

Na última temporada, o ala ficou entre os 10 melhores atletas de futsal da sua categoria. Além do Remo, o atleta passou pela base do Paysandu e do Carajás. Em 2021, chamou a atenção do Corinthians e ficou no time paulista por mais de duas temporadas.

Neste ano, o paraense foi transferido para o Foz Cataratas, do Paraná. Pelo clube, o ala disputou a Liga de Futsal, ganhou destaque e foi convocado para a equipe principal do Brasil.

A Liga Evolução é um torneio criado pela Conmebol com o objetivo de desenvolver e popularizar a modalidade em todo o continente sul-americano. Além de atletas das seleções adultas, a organização também abre espaço para o time sub-20.

Confira os convocados

Seleção principal

GOLEIRO

Roncaglio - CBF

FIXOS

Lucas Martins - Corinthians

Lucas Gomes - Magnus

ALAS

Thiaguinho - Foz Cataratas

Ribeiro - Minas

Higo - Minas

Quixeré - Fortaleza

Leandro Lino - Magnus

PIVÔS

Rafão - Joaçaba

Charuto - Magnus