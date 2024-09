Paraense está entre as 10 melhores jogadoras de futsal do Mundo

A paraense Hydren Vitória Borges de Souza, a “Índia”, apareceu na lista das 10 melhores atletas de futsal do mundo na categoria jovens na temporada de 2023, pela Futsal Planet Awards. A premiação está na sua 24ª edição e é organizada pelo portal Futsal Planet.

Índia, 21 anos, é natural de Capanema (PA) iniciou no futsal em 2018, quando defendeu a Associação Desportiva 3R, de Joinville (SC), por duas temporadas. Nesse mesmo período jogou futebol defendendo o Avaí/Kindermann-SC em 2019 e 2020. Ela retornou ao futsal para vestir a camisa do UnoChapecó/Female-SC e desde o início deste ano joga pelo Taboão/Magnus-SP.

Em seu perfil nas redes sociais, a jovem paraense que já foi convocada para a Seleção Brasileira, relembrou momentos em que iniciou no futebol no Estado, falou do sonho em sobreviver do esporte e disse ser gratificante tudo que vem ocorrendo em sua carreira.

“Acredito que é um clichê dizer que nem nos meus melhores sonhos imaginaria que isso poderia acontecer, mas de fato é. Quando comecei a jogar bola em terras paraenses, meu sonho era apenas jogar bola, correr, me divertir. Aos poucos fui percebendo que os meus sonhos poderiam ser maiores e o futsal a minha profissão, ou melhor, a minha vida”, disse.

Ela relembrou a convocação para defender o Brasil, o título pela Seleção Brasileira na Copa América e disse estar feliz por tudo que vem conquistando

“No meu primeiro ano como profissional, aos 19 anos, fui convocada para a Seleção Brasileira Sub-20, sendo campeã da Copa América. No ano de 2023, fui eleita a atleta revelação da Liga Feminina de Futsal. Agora em 2024, recebo a notícia de estar na lista das 10 melhores atletas jovens concorrendo ao título de melhor do mundo pela temporada de 2023. É muito gratificante, independente do resultado. Tudo que aconteceu até o momento foi por causa daquela Índia lá no Pará que só queria ser feliz jogando bola e agora estou ainda mais feliz por poder transmitir essa felicidade com as bolas nos pés, alcançando mais pessoas pelo mundo. Que os nossos sonhos possam se tornar realidade e aqueles que a gente também não sonhou”, escreveu.

A paraense agradeceu aos amigos, técnicos, companheiras de time e familiares por estar entre as 10 melhores jogadoras do mundo,

“Meus agradecimentos a todos os meus treinadores que souberam extrair o melhor de mim, companheiras de equipe que me apoiaram, especialmente no meu processo de aprendizagem, e minha família pelo incentivo constante, pois talvez a saudade teria atrapalhado todas essas realizações. Agradeço a Deus, sem Ele as tempestades não seriam a calmaria pela manhã e por último, mas não menos importante, obrigada futsal, sem você eu não estaria vivendo o extraordinário”, finalizou.

Veja a lista

Antía Pérez García (ESP)

Club Deportivo Burela Fútbol Sala (ESP) - SPAIN N.T.

Isabelle Maria Justino de Souza "Bella" (BRA)

Al-Tadhamon SC (also spelled Al Tadamon) (KUW) - Barateiro Futsal (BRA) - BRAZIL N.T.

María Cristina "Coquito" Gálvez Talavera (BOL)

Club Always Ready (BOL) - BOLIVIA N.T.

Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (POR)

Sport Lisboa e Benfica (POR) - PORTUGAL N.T.

Greta Ghilardi (ITA)

Kick Off C5 Femminile (ITA) - ITALY N.T.

Hydren Vitória Borges de Souza "India" (BRA)

PMC/Female/Unochapecó (BRA)

Jaqueline Michele Nunes (BRA)

Stein Cascavel Futsal (BRA) - BRAZIL N.T.

Laura Córdoba Monedero (ESP)

C. D. Futsi Atlético Navalcarnero (ESP) - SPAIN N.T.

Silvina Alejandra Nava (ARG)

Torreblanca Melilla C.F (ESP) - ARGENTINA N.T.

Maral Torkaman (IRN)

Palayesh Naft Abadan (IRN) - IRAN N.T.