Brasil é o maior campeão de futsal com mais títulos que todos os rivais juntos; veja a lista

O Brasil firmou ainda mais sua supremacia no futsal mundial ao vencer a Argentina por 2 a 1 neste domingo (6), conquistando a Copa do Mundo no Uzbequistão. Com o vitória, a Seleção Brasileira chegou ao seu sexto título mundial, superando o total de troféus conquistados por todas as outras seleções juntas. O Brasil, que foi campeão nas edições de 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024, domina o cenário da modalidade.

Enquanto o Brasil acumula seis títulos mundiais, as outras seleções juntas somam apenas quatro conquistas. A Espanha, considerada uma das principais potências do futsal, foi campeã apenas duas vezes. A Argentina, que tem ganhado relevância nos últimos anos, venceu o Mundial em 2016. Já Portugal levantou a taça uma única vez, em 2021, sob o brilho do astro Ricardinho.

Na final deste domingo, Ferrão e Rafa Santos marcaram os gols que garantiram o título brasileiro, ambos no primeiro tempo. A Argentina descontou com Rosa nos minutos finais, mas não conseguiu buscar o empate. Com uma atuação brilhante do goleiro William, o Brasil segurou a pressão argentina e manteve a vantagem até o apito final.

Além de suas seis conquistas, o Brasil já foi vice-campeão uma vez e terminou em terceiro lugar em duas ocasiões, reafirmando sua hegemonia na modalidade.

Veja os campeões da Copa do Mundo de Futsal:

Brasil

1° lugar: 6 vezes

2º lugar: 1 vez

3° lugar: 2 vezes

Espanha

1° lugar: 2 vezes

2º lugar: 3 vezes

3° lugar: 1 vez

Argentina

1° lugar: 1 vez

2º lugar: 2 vezes

3° lugar: 0 vezes

Portugal

1° lugar: 1 vez

2º lugar: 0 vezes

3° lugar: 1 vez

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)