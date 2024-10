brasil vence argentina e conquista copa do mundo de futsal

O Brasil é hexacampeão mundial de futsal. Neste domingo (6/10), a Seleção Brasileira derrotou a Argentina em um clássico sul-americano por 2 a 1, conquistando a Copa do Mundo realizada no Uzbequistão.

Os gols que garantiram o título foram marcados por Ferrão e Rafa Santos no primeiro tempo da partida. A Argentina conseguiu descontar com Rosa, já nos minutos finais do jogo. A Ucrânia, por sua vez, venceu a França por 7 a 1 e ficou com o terceiro lugar.

O Brasil iniciou a partida dominando. Aos seis minutos, Ferrão abriu o placar para a Seleção Brasileira, e a vantagem aumentou com o gol de Rafa Santos aos 13 minutos.

Na segunda etapa, a Argentina pressionou em busca do empate. No entanto, a equipe esbarrou na excelente atuação do goleiro William, que defendeu diversas investidas argentinas. Nos momentos finais, os argentinos optaram por colocar um goleiro-linha e conseguiram marcar com Rosa, mas não foi o suficiente para igualar o placar.

O Brasil se manteve firme até o apito final e assegurou a vitória, levantando a taça pela sexta vez.